تنظیم بازار اقلام پروتئینی بر عهده جهاد کشاورزی است

ناصر بهزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به افزایش قیمت مواد پروتئینی در روزهای پایانی سال گفت: پاسخگویی مناسب به انتظارات و دغدغه های مردم برای تامین کالاهای اساسی مانند گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم مرغ که سهم ویژه ای در سبد مصرف خانوار دارد کار تنظیم بازار این اقلام بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه روند افزایش قیمت گوشت مرغ در بررسیهای کارشناسی سازمان بازرگانی از یک ماه قبل پیش بینی می شد افزود: این شرایط به سازمان جهاد کشاورزی هم اعلام شد، اما با این وجود افزایش قیمت در بازار اقلام پروتئینی اتفاق افتاد.

مشاور سازمان بازرگانی خراسان رضوی افزود: سازمان تعاون روستایی با همکاری معاونت امور دام جهاد کشاورزی استان برای عرضه گوشت مرغ مراکزی مشخص شده است که امیدواریم در شرایط بازار اثرگذاری مناسب داشته باشد.