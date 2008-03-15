تولید داروهای نوترکیب ؛ برگ زرینی از نهضت تولید علم در ایران

دکتر عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آغاز به کار مجموعه فعالیت های پارک علمی و تحقیقاتی زیست فناوری پاستور ایران یکی از مهمترین فعالیت های در دست اقدام انستیتو پاستور ایران برای سال 86 است.

وی اضافه کرد: راه اندازی این پارک نقش کلیدی در توسعه فعالیت های تحقیقاتی، فناوری و تولیدی در زمینه بیوتکنولوژی ایفا می کند و با در اختیار گرفتن این مجموعه، توسعه فعالیت ها رشد سریعتری پیدا می کند و جایگاه صنعت بیوتکنولوژی در نظام برنامه ریزی توسعه کلان کشور ارتقاء یافته و نقش موثرتری خواهد داشت.

رئیس انستیتو پاستور ایران یاد آور شد: خوشبختانه با توجه به امکاناتی که در برنامه چهارم توسعه برای توسعه پارک های فناوری در کشور مدنظر قرار گرفته است، با راه اندازی پارک زیست فناوری پاستور مجموعه فعالیت ها و امکانات تحقیقاتی انستیتو پاستور در اختیار محققان و شرکت های فناور دارای ایده قرار می گیرد.

روح الامینی تأکید کرد: راه اندازی این پارک منجر به نتایج عظیمی در تجاری سازی پژوهش های در زمینه بیوتکنولوژی خواهد شد و تحقیقات بیوتکنولوژی و تولید داروهای نوترکیب را گسترش می دهد.

به گفته وی مجموعه زمین و تأسیسات به مساحت 20 هکتار در مجاورت مجتمع ملی تولید فرآورده های نوترکیب قرار گرفته و با مساعدت رئیس جمهور به انستیتو پاستور ایران واگذار شده است.

رئیس انستیتو پاستور ایران اضافه کرد: این پارک با رویکرد سازماندهی و توسعه هدفمند توانمندی های علمی حوزه علوم زیستی کشور و تجاری کردن محصولات بومی زیست فناوری برای عرضه در سطح ملی و بین المللی در سال 86 کار خود را آغاز خواهد کرد.

وی در گفتگوهای بعدی خود نیز بر تلاشهای محققان ایرانی انستیتو پاستور ایران تأکید کرد و با اشاره به تحقیقاتی که در زمینه تهیه واکسن صورت گرفته است، گفت: شناسایی نحوه انتقال مالاریا و مقاومت دارویی آن و تحقیقات در زمینه واکسن این بیماری در انستیتو پاستور آغاز شده است و علاوه بر آن تحقیقات مقدماتی و شناسایی در زمینه تهیه واکسن سالک و لیشمانیوز نیز در دست اقدام این مرکز قرار گرفته است.

دکتر روح الامینی در گفتگو با مهر با اشاره به تحقیقات در زمینه حشرات بیماری زا نیز گفت : فعالیت در زمینه شناسایی و چگونگی انتقال بیماری از انواع پشه ها از دیگر فعالیت های این مرکز است.

رئیس انستیتو پاستور ایران خاطرنشان کرد: هم اکنون انستیتو پاستور فعالیت های تحقیقاتی را در زمینه تشخیص و پیشگیری از هاری، راه های انتقال و پیشگیری خون ریزی دهنده تب زا (آربوویروسها) و ویروس های مانند هپاتیت، ایدز و دیگر ویروس های بیماری زا در انسان را در آغاز کرده و به عنوان یکی از فعالیت های مهم خود در سال جاری ادامه می دهد.

روح الامینی یادآور شد: شناسایی نحوه انتقال مالاریا و مقاومت دارویی آن و تحقیقات در زمینه واکسن این بیماری در انستیتو پاستور آغاز شده است و علاوه بر آن تحقیقات مقدماتی و شناسایی در زمینه تهیه واکسن سالک و لیشمانیوز نیز در دست اقدام این مرکز قرار گرفته است.

وی همچنین از تلاش محققان ایرانی برای تهیه کیت‌های تشخیص سریع بیماری سل خبر داد و گفت: نحوه ایجاد و انتقال و تشخیص عامل سل و سل مقاوم و تهیه و ارزیابی کیت های تشخیص سریع بیماری سل در دست بررسی است. هم اکنون کیت پاستور مراحل آزمایشات بالینی خود را در ایران و بسیاری از کشورهای جهان در حال انجام است و نتایج خوب و قابل توجهی داشته است و برخی از کشورها مانند اندونزی درخواست انتقال تکنولوژی این کیت آزمایشگاهی را داشته اند.

وی اظهار داشت: سل در کشور به نوعی کنترل شده است اما سل مقاوم که به نوعی گونه جدید محسوب می شود از طریق مرزهای شرقی کشور وارد ایران شده است و مشکلاتی را ایجاد کرده است و ضرورت درمان آن را یادآوری می کند.

روح الامینی با اشاره به تلاش های انستیتو پاستور در زمینه بیماری های وراثتی گفت: بیماری های ارثی مانند تالاسمی و هموفیلی و همچنین هلیکوباکترپلوری که باکتری موجود در بدن و در برخی سرطان ها و ناراحنی های گوارشی موثر است مورد بررسی قرار گرفته اند.

رئیس انستیتو پاستور همچنین با اشاره به تلاش محققان ایرانی برای تولید واکسنهای نوترکیب، یادآور شد: فعالیتهای وسیعی از سوی محققان انستیتو پاستور در زمینه فناوریهای زیستی در حال انجام است که از آن جمله می توان به تولید واکسنهای نوترکیب و فعالیتهای تحقیقاتی ژن درمانی، داروها، پروتئومیکس، ژنومیکس و تداخل ریز فناورهای زیستی یا نانوبیوتکنولوژی اشاره کرد.

دکتر روح الامینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : انستیتو پاستور ایران فعالیت های زیادی را در مورد بیماری های قارچی، قارچ های بیماری زا و بررسی نحوه عملکرد مغز انسانی در سلامت اشاره کرد که در این میان بیماری هایی مانند آلزایمر و صرع با کمک مدل های حیوانی مانند موش بررسی می شود.

رئیس انستیتو پاستور ایران اضافه کرد : در زمینه سرطان ها انستیتو پاستور ایران فعالیت ویژه ای را به کمک یک تیم ویژه و به همراه پروژه مشترک Cancer و با همکاری دانشگاه کارولینسکای سوئد در دست اقدام قرار دارد.

روح الامینی از دستیابی محققان ایرانی به نتایج قابل توجهی در تحقیقات در زمینه لیشمانیا یا سالک خبر داد و گفت: این یافته ها در مدلهای حیوانی برای دستیابی به واکسن موثر پیشرفتهای خوبی داشت اما ورود یک واکسن به بازار دارویی حداقل 10 سال زمان می طلبد.

وی افزود : محققان ایرانی یافته های تحقیقاتی زیادی را در زمینه لیشمانیا یا سالک داشته که این یافته ها در سطح جهانی انتشار یافت و در مدلهای حیوانی برای دستیابی به واکسن موثر که بتواند بر علیه این بیماری به کار برده شود، پیشرفتهای خوبی داشته اما باید توجه داشت که هنوز وارد بخش تحقیقات انسانی نشده است.

وی تأکید کرد: ورود یک واکسن به بازار دارویی حداقل 10 تا 15 سال زمان می طلبد و در انستیتو پاستور ایران نیز دپارتمانهای مختلفی در زمینه لیشمانیا یا سالک درحال فعالیت هستند که یکی از گروههای فعال در این زمینه دپارتمان ایمونولوژی و تحقیقات واکسن است که در ابعاد مختلف این بیماری تحقیقاتی را به انجام رسانده اند.