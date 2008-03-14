احداث دومین خط اتوبوس های تندرو ( BRT ) با 40 کیلومتر طول و 25 ایستگاه در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سید جعفر تشکری هاشمی با بیان این مطلب اظهار داشت : عملیات اجرایی احداث دومین خط سامانه اتوبوس های تندرو که در مسیر رفت و برگشت 40 کیلومتر طول خواهد داشت از به زودی آغاز می شود.

وی افزود: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته این خط در فاز نخست از میدان آزادی آغاز و با عبور از بزرگراه آیت الله سعیدی ، میدان فتح ، میدان شمشیری، خیابان قزوین، هلال احمر، مولوی، میدان خراسان، خیابان خاوران به سه راه افسریه منتهی خواهد شد و برای این خط 25 ایستگاه در نظر گرفته شده است.

معاون شهردار تهران در ادامه اظهار کرد: رفع معارضان ملکی و تاسیساتی در مسیر، اصلاحات هندسی ، نصب تجهیزات تفکیک کننده مسیر رفت و برگشت و ساخت ایستگاه ها از جمله اقداماتی است که در فاز نخست احداث دومین خط سامانه اتوبوس های تندرو اجر خواهد شد.

وی با بیان آنکه تلاش می کنیم از تعطیلات نوروز و خلوت بودن معابر بیشترین استفاده را در سرعت بخشیدن به اجرای فاز نخست این پروژه ببریم گفت : مهمترین اقدامی که در فاز اول این پروژه صورت می گیرد تفکیک مسیر تردد اتوبوس ها از خودروهای شخصی و پیوستگی بین خطوط ویژه است که در این میان با اصلاحات هندسی امکان حرکت سریع و صحیح اتوبوس های تندور فراهم خواهد شد.

مهندس تشکری هاشمی همچنین در مورد معارضان و تملک املاک این پروژه تصریح کرد: در بسیاری از نقاط برای رفع معارضان اقدام شده و مواردی از تملک ها باقی مانده که به فوریت برای رفع آن ها نیز اقدامات لازم صورت خواهد گرفت و از سوی دیگر این خط به گونه ای طراحی شده که از ظرفیت خطوط ویژه موجود برسر راه نهایت استفاده را ببریم و با معارضان زیادی مواجه نباشیم.

وی تاکید کرد: همچنین در فاز نخست این پروژه در مورد جانمایی و اصلاح ایستگاه ها وبهینه سازی مسیر حرکت اتوبوس ها تمهیداتی اعمال خواهد شد تا سرویس دهی به شهروندان از کیفیت بیشتری برخوردار شود.

معاون شهردارتهران با اشاره به این که معاونت حمل و نقل و ترافیک ، معاونت فنی و عمرانی و تمام شرکت ها و سازمان های مربوطه برای اجرای فاز نخست این پروژه در حالت آماده باش کامل هستند ، گفت: در اسفند ماه به دلیل افزایش ترافیک و تردد ها در سطح شهر به هیچ وجه امکان اجرای این پروژه وجود نداشت به همین دلیل از اوایل سال آینده عملیات اجرایی احداث دومین خط اتوبوس های تندرو در تهران آغاز می شود و در 3 شیفت کاری اجرای پروژه دنبال خواهد شد.