پایان مسابقات مسترز عربستان برای اسنوکر ایران با حذف حسین وفایی

با شکست و حذف حسین وفایی، پرونده اسنوکر ایران در رقابت‌های مسترز عربستان بسته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های اسنوکر مسترز عربستان، حسین وفایی برای برگزاری دومین دیدار خود به مصاف «دانل» از انگلیس رفت و با نتیجه ۵ به ۳ برابر او شکست خورد و از صعود بازماند و بدین ترتیب از جدول مسابقات کنار رفت.

حسین وفایی در نخستین دیدار صاحب برتری ۴ بر یک برابر «جولین لکرگ» از بلژیک شده بود.

امیر سرخوش دیگر نماینده ایران در رقابت های اسنوکر مسترز عربستان بود. او در نخستین دیدار خود «جوناس لوز» از کشور برزیل را ۴ بر صفر شکست داد اما در رقابت با «پنگ جونژو» از چین شکست خورد و از دور رقابت ها کنار رفت.

رقابت های اسنوکر مسترز عربستان که از ۱۷ مرداد در جده عربستان آغاز شده است تا ۲۵ مرداد ادامه دارد. ۱۲۸ ورزشکار برتر رنکینگ حرفه ای‌ ها همراه با ۱۶ بازیکن از کشور میزبان در این مسابقات حضور دارند.

