۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۲۷

صعود حسین وفایی و حذف سرخوش در مسابقات اسنوکر مسترز عربستان

رقابت‌های اسنوکر مستر عربستان با صعود یک مرحله‌ای حسین وفایی و حذف امیرسرخوش پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان رقابت های اسنوکر مسترز عربستان، حسین وفایی در نخستین دیدار به مصاف «جولین لکرگ» از بلژیک رفت و با کسب برتری ۴ بر یک برابر او موفق به صعود شد.

این در حالی است که امیرسرخوش از جدول مسابقات کنار رفت. او در نخستین دیدار خود «جوناس لوز» از کشور برزیل را ۴ بر صفر شکست داد اما در رقابت با «پنگ جونژو» از چین شکست خورد و از دور رقابت ها کنار رفت.

رقابت های اسنوکر مسترز عربستان که از ۱۷ مرداد در جده عربستان آغاز شده است تا ۲۵ مرداد ادامه دارد. ۱۲۸ ورزشکار برتر رنکینگ حرفه ای‌ ها همراه با ۱۶ بازیکن از کشور میزبان در این مسابقات حضور دارند.

