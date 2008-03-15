تحلیل‌ پارادایمی روش مناسبی برای بررسی فقه سیاسی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، هفتمین نشست از سلسله نشست‌های تمایزات فقه و فقه سیاسی با موضوع بررسی تطبیقی بر پارادایم‌های فقه و فقه سیاسی با حضور فرهیختگان و اندیشمندان عرصه علوم دینی در سالن کنفرانس مرکز همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد.

حجت‌الاسلام نصرتی دبیر این نشست علمی با ارائه گزارشی از اهداف برگزاری این نشست‌ها گفت: این سلسله نشست‌‌ها با هدف ارائه تعریفی جامع از فقه و فقه سیاسی و پارادایم و تأثیر آن بردانش و آموزه‌های علمی برگزار شده است.

در ادامه این نشست دکتر داود فیرحی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران طی سخنانی با اشاره به تحلیل‌های پارادایم و کاربردهای آن در بررسی فقه سیاسی به تشریح کاربرد آن در جهان معاصر پرداخت.

وی افزود: نظریه پارادایم جزء نظریات علم‌شناسی است و کوشش می‌کند توضیحی در کلیات علم ارائه دهد.

دکتر فیرحی یادآور شد: تحلیل‌های پارادایمی، دگرگونی ساختار و مفاهیم علمی را توضیح می‌دهد و آسیب‌شناسی و مهندسی علم و توصیف امکانات موجود را تبیین می‌کند.

