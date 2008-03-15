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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۹:۰۲

نتایج شمارش آراء/

نتایج انتخابات درحوزه‌های انتخاباتی خراسان رضوی مشخص شد

نتایج انتخابات درحوزه‌های انتخاباتی خراسان رضوی مشخص شد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات استان خراسان رضوی گفت: نتایج انتخابات مجلس هشتم در حوزه‌های انتخاباتی خراسان رضوی به جز مشهد مشخص شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، قهرمان رشید عصر امروز در جمع خبرنگاران در استانداری خراسان رضوی افزود: از ‪۱۲‬حوزه انتخابیه استان، نمایندگان تربت جام و تایباد، تربت حیدریه و مه‌ولات، کاشمر و بردسکن و خلیل‌آباد، چناران و طرقبه، خواف و رشتخوار، درگز، فریمان و سرخس و احمدآباد و رضویه، نیشابور و یک نماینده سبزوار انتخاب شدند و انتخاب یک نماینده دیگر سبزوار و نماینده قوچان و فاروج به دور دوم کشیده شد.

رشید اظهار داشت: در حوزه انتخابیه سبزوار نیز با مشارکت ‪۶۲‬درصدی از کل ‪۱۷۹‬هزار و ‪۱۶۵‬ رای ماخوذه محمدرضا محسنی ثانی با ‪۴۹‬هزار و ‪ ۲۷۵‬رای به مجلس راه یافت.

وی تصریح کرد: با این حال انتخابات نماینده دوم این شهرستان به دور دوم کشیده شد و علی بروغنی با ‪۳۷‬هزار و ‪ ۸۶۰‬رای و رمضانعلی سبحانی‌فر با ‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۱۶۲‬رای باید با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

رئیس ستاد انتخابات استان خراسان رضوی  اظهار داشت: در حوزه انتخابیه قوچان و فاروج هم که بیشترین مشارکت استان را با رقم ‪۸۹‬ درصد داشت، از ‪۱۱۱‬هزار و ‪ ۳۲۰‬رای ماخوذه عباسعلی رستمی ثانی با ‪۲۷‬ هزار و ‪ ۷۱۹‬رای و هادی شوشتری با ‪ ۲۲‬هزار و ‪۱۷۲‬هزار به دور دوم راه یافتند.

رئیس ستاد انتخابات استان خراسان رضوی  افزود: در کاشمر، بردسکن و خلیل‌آباد با مشارکت ‪ ۷۷‬درصد از کل ‪۱۳۴‬هزار و ‪ ۷۵۶‬رای ماخوذه محمدرضا خباز با کسب ‪ ۷۰‬هزار و ‪ ۹۶۱‬رای انتخاب شد.

وی اظهار داشت: گناباد هم با مشارکت ‪۸۸‬ درصدی مردم از مجموع‪ ۶۳‬هزار و ‪ ۸۳۳‬رای مهدی مهدی‌زاده با ‪۲۳‬هزار و ‪ ۱۲‬رای به نمایندگی این شهرستان دست یافت.

رشید گفت: در حوزه انتخابیه نیشابور از مجموع ‪ ۱۸۳‬هزار و ‪ ۱۳‬رای ، سید علی حسینی با ‪ ۷۱‬هزار و ‪ ۹۹۱‬رای و حسین سبحانی نیا با ‪ ۶۵‬هزار و ‪ ۹۰۰‬رای به مجلس راه یافتند.

وی اظهار داشت: در حوزه انتخابیه تربت جام و تایباد با مشارکت ‪ ۶۳‬درصدی از ‪ ۲۱۰‬هزار ‪ ۹۸۶‬رای ماخوذه غلامرضا اسداللهی با ‪۱۱۱‬هزار و ‪ ۸۶۶‬رای بیشترین آرا را کسب کرد.

رشید افزود: حوزه انتخابیه تربت حیدریه و مه‌ولات هم با مشارکت ‪ ۶۲‬درصدی مردم از ‪ ۱۲۹‬هزار و ‪۱۸‬رای ماخوذه محمدعلی رضایی با ‪۶۴‬هزار و ‪ ۹۰۸‬رای بیشترین آرا را به دست آورد.

وی اظهار داشت: حوزه چناران و طرقبه با ‪۷۸‬ درصد مشارکت و ‪۸۳‬هزار و ‪ ۶۲۲‬رای ماخوذه  محمد دهقانی نقندر با کسب ‪۳۸‬هزار و ‪ ۸۵۷‬رای بالاترین میزان رای را به دست آورد.

وی اظهار داشت: در حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار نیز با مشارکت ‪۷۸‬درصدی مردم از ‪۸۸‬ هزار و ‪۷۷۷‬ رای ماخوذه "محمدرضا سجادیان" با ‪۲۸‬هزار و ‪۹۰۷‬رای بیشترین آرا را داشته اند.

رئیس ستاد انتخابات استان خراسان رضوی  اظهار داشت: حوزه انتخابیه درگز با مشارکت مردمی ‪ ۸۱‬درصدی از ‪ ۴۰‬هزار و ‪۴۵۷‬ رای محمدعلی دلاور با ‪۱۵‬هزار و ‪ ۱۰۰‬رای انتخاب شد.

وی گفت: در حوزه انتخابیه فریمان، سرخس، احمدآباد و رضویه هم با مشارکت ‪ ۸۱‬درصدی مردم، از ‪۱۱۰‬هزار و ‪ ۹۷۸‬کل آرا ماخوذه سیدحسین حسینی با ‪۳۵‬هزار و ‪۸۰۳‬ رای انتخاب شد.

 شمارش در حوزه مشهد و کلات نیز همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 655272

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