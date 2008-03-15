به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، قهرمان رشید عصر امروز در جمع خبرنگاران در استانداری خراسان رضوی افزود: از ‪۱۲‬حوزه انتخابیه استان، نمایندگان تربت جام و تایباد، تربت حیدریه و مه‌ولات، کاشمر و بردسکن و خلیل‌آباد، چناران و طرقبه، خواف و رشتخوار، درگز، فریمان و سرخس و احمدآباد و رضویه، نیشابور و یک نماینده سبزوار انتخاب شدند و انتخاب یک نماینده دیگر سبزوار و نماینده قوچان و فاروج به دور دوم کشیده شد.

رشید اظهار داشت: در حوزه انتخابیه سبزوار نیز با مشارکت ‪۶۲‬درصدی از کل ‪۱۷۹‬هزار و ‪۱۶۵‬ رای ماخوذه محمدرضا محسنی ثانی با ‪۴۹‬هزار و ‪ ۲۷۵‬رای به مجلس راه یافت.

وی تصریح کرد: با این حال انتخابات نماینده دوم این شهرستان به دور دوم کشیده شد و علی بروغنی با ‪۳۷‬هزار و ‪ ۸۶۰‬رای و رمضانعلی سبحانی‌فر با ‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۱۶۲‬رای باید با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

رئیس ستاد انتخابات استان خراسان رضوی اظهار داشت: در حوزه انتخابیه قوچان و فاروج هم که بیشترین مشارکت استان را با رقم ‪۸۹‬ درصد داشت، از ‪۱۱۱‬هزار و ‪ ۳۲۰‬رای ماخوذه عباسعلی رستمی ثانی با ‪۲۷‬ هزار و ‪ ۷۱۹‬رای و هادی شوشتری با ‪ ۲۲‬هزار و ‪۱۷۲‬هزار به دور دوم راه یافتند.

رئیس ستاد انتخابات استان خراسان رضوی افزود: در کاشمر، بردسکن و خلیل‌آباد با مشارکت ‪ ۷۷‬درصد از کل ‪۱۳۴‬هزار و ‪ ۷۵۶‬رای ماخوذه محمدرضا خباز با کسب ‪ ۷۰‬هزار و ‪ ۹۶۱‬رای انتخاب شد.

وی اظهار داشت: گناباد هم با مشارکت ‪۸۸‬ درصدی مردم از مجموع‪ ۶۳‬هزار و ‪ ۸۳۳‬رای مهدی مهدی‌زاده با ‪۲۳‬هزار و ‪ ۱۲‬رای به نمایندگی این شهرستان دست یافت.

رشید گفت: در حوزه انتخابیه نیشابور از مجموع ‪ ۱۸۳‬هزار و ‪ ۱۳‬رای ، سید علی حسینی با ‪ ۷۱‬هزار و ‪ ۹۹۱‬رای و حسین سبحانی نیا با ‪ ۶۵‬هزار و ‪ ۹۰۰‬رای به مجلس راه یافتند.

وی اظهار داشت: در حوزه انتخابیه تربت جام و تایباد با مشارکت ‪ ۶۳‬درصدی از ‪ ۲۱۰‬هزار ‪ ۹۸۶‬رای ماخوذه غلامرضا اسداللهی با ‪۱۱۱‬هزار و ‪ ۸۶۶‬رای بیشترین آرا را کسب کرد.

رشید افزود: حوزه انتخابیه تربت حیدریه و مه‌ولات هم با مشارکت ‪ ۶۲‬درصدی مردم از ‪ ۱۲۹‬هزار و ‪۱۸‬رای ماخوذه محمدعلی رضایی با ‪۶۴‬هزار و ‪ ۹۰۸‬رای بیشترین آرا را به دست آورد.

وی اظهار داشت: حوزه چناران و طرقبه با ‪۷۸‬ درصد مشارکت و ‪۸۳‬هزار و ‪ ۶۲۲‬رای ماخوذه محمد دهقانی نقندر با کسب ‪۳۸‬هزار و ‪ ۸۵۷‬رای بالاترین میزان رای را به دست آورد.

وی اظهار داشت: در حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار نیز با مشارکت ‪۷۸‬درصدی مردم از ‪۸۸‬ هزار و ‪۷۷۷‬ رای ماخوذه "محمدرضا سجادیان" با ‪۲۸‬هزار و ‪۹۰۷‬رای بیشترین آرا را داشته اند.

رئیس ستاد انتخابات استان خراسان رضوی اظهار داشت: حوزه انتخابیه درگز با مشارکت مردمی ‪ ۸۱‬درصدی از ‪ ۴۰‬هزار و ‪۴۵۷‬ رای محمدعلی دلاور با ‪۱۵‬هزار و ‪ ۱۰۰‬رای انتخاب شد.

وی گفت: در حوزه انتخابیه فریمان، سرخس، احمدآباد و رضویه هم با مشارکت ‪ ۸۱‬درصدی مردم، از ‪۱۱۰‬هزار و ‪ ۹۷۸‬کل آرا ماخوذه سیدحسین حسینی با ‪۳۵‬هزار و ‪۸۰۳‬ رای انتخاب شد.

شمارش در حوزه مشهد و کلات نیز همچنان ادامه دارد.