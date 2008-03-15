به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، قهرمان رشید عصر امروز در جمع خبرنگاران در استانداری خراسان رضوی افزود: از ۱۲حوزه انتخابیه استان، نمایندگان تربت جام و تایباد، تربت حیدریه و مهولات، کاشمر و بردسکن و خلیلآباد، چناران و طرقبه، خواف و رشتخوار، درگز، فریمان و سرخس و احمدآباد و رضویه، نیشابور و یک نماینده سبزوار انتخاب شدند و انتخاب یک نماینده دیگر سبزوار و نماینده قوچان و فاروج به دور دوم کشیده شد.
رشید اظهار داشت: در حوزه انتخابیه سبزوار نیز با مشارکت ۶۲درصدی از کل ۱۷۹هزار و ۱۶۵ رای ماخوذه محمدرضا محسنی ثانی با ۴۹هزار و ۲۷۵رای به مجلس راه یافت.
وی تصریح کرد: با این حال انتخابات نماینده دوم این شهرستان به دور دوم کشیده شد و علی بروغنی با ۳۷هزار و ۸۶۰رای و رمضانعلی سبحانیفر با ۲۸هزار و ۱۶۲رای باید با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
رئیس ستاد انتخابات استان خراسان رضوی اظهار داشت: در حوزه انتخابیه قوچان و فاروج هم که بیشترین مشارکت استان را با رقم ۸۹ درصد داشت، از ۱۱۱هزار و ۳۲۰رای ماخوذه عباسعلی رستمی ثانی با ۲۷ هزار و ۷۱۹رای و هادی شوشتری با ۲۲هزار و ۱۷۲هزار به دور دوم راه یافتند.
رئیس ستاد انتخابات استان خراسان رضوی افزود: در کاشمر، بردسکن و خلیلآباد با مشارکت ۷۷درصد از کل ۱۳۴هزار و ۷۵۶رای ماخوذه محمدرضا خباز با کسب ۷۰هزار و ۹۶۱رای انتخاب شد.
وی اظهار داشت: گناباد هم با مشارکت ۸۸ درصدی مردم از مجموع ۶۳هزار و ۸۳۳رای مهدی مهدیزاده با ۲۳هزار و ۱۲رای به نمایندگی این شهرستان دست یافت.
رشید گفت: در حوزه انتخابیه نیشابور از مجموع ۱۸۳هزار و ۱۳رای ، سید علی حسینی با ۷۱هزار و ۹۹۱رای و حسین سبحانی نیا با ۶۵هزار و ۹۰۰رای به مجلس راه یافتند.
وی اظهار داشت: در حوزه انتخابیه تربت جام و تایباد با مشارکت ۶۳درصدی از ۲۱۰هزار ۹۸۶رای ماخوذه غلامرضا اسداللهی با ۱۱۱هزار و ۸۶۶رای بیشترین آرا را کسب کرد.
رشید افزود: حوزه انتخابیه تربت حیدریه و مهولات هم با مشارکت ۶۲درصدی مردم از ۱۲۹هزار و ۱۸رای ماخوذه محمدعلی رضایی با ۶۴هزار و ۹۰۸رای بیشترین آرا را به دست آورد.
وی اظهار داشت: حوزه چناران و طرقبه با ۷۸ درصد مشارکت و ۸۳هزار و ۶۲۲رای ماخوذه محمد دهقانی نقندر با کسب ۳۸هزار و ۸۵۷رای بالاترین میزان رای را به دست آورد.
وی اظهار داشت: در حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار نیز با مشارکت ۷۸درصدی مردم از ۸۸ هزار و ۷۷۷ رای ماخوذه "محمدرضا سجادیان" با ۲۸هزار و ۹۰۷رای بیشترین آرا را داشته اند.
رئیس ستاد انتخابات استان خراسان رضوی اظهار داشت: حوزه انتخابیه درگز با مشارکت مردمی ۸۱درصدی از ۴۰هزار و ۴۵۷ رای محمدعلی دلاور با ۱۵هزار و ۱۰۰رای انتخاب شد.
وی گفت: در حوزه انتخابیه فریمان، سرخس، احمدآباد و رضویه هم با مشارکت ۸۱درصدی مردم، از ۱۱۰هزار و ۹۷۸کل آرا ماخوذه سیدحسین حسینی با ۳۵هزار و ۸۰۳ رای انتخاب شد.
شمارش در حوزه مشهد و کلات نیز همچنان ادامه دارد.
نظر شما