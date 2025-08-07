روبات زمینی که هواپیماها را در جنگ هدف می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینسایدر، گفته می‌شود این نخستین سلاح از این نوع در این درگیری است.

روبات هایی که از راه دور کنترل می شوند روش های دفاع هوایی برای خط مقدم جبه هستند که با وجود آنها دیگر نیازی نیست سربازان خود را در معرض تهدید گسترده پهپادها قرار دهند.

اوکراین به طرز روزافزونی به دنبال گزینه های دفاع هوایی برای شهرهای خود و همچنین نیروهایش در خطوط مقدم بوده و راه‌های نوآورانه‌ای برای رسیدن به این هدف پیدا کرده است.

گردان مکانیزه ۲۸ اوکراین در پستی در پیام‌رسان تلگرام در این باره توضیح داده است: هواپیمایی روسیه نه تنها برای شهرهای صلح‌آمیز تهدید محسوب می‌شود، بلکه به طور مستقیم برای خط مقدم نیز تهدید ایجاد می‌کند.» همچنین افزود که هواپیماها، هلیکوپترها و پهپادهای شناسایی روسیه به طور مرتب بالای مواضع پیاده‌نظام ظاهر می‌شوند.

پیش از این سربازان می توانستند از ابزارهای دفاع هوایی قابل حمل برای سرنگون کردن هواپیما استفاده کنند اما اکنون شرایط تغییر کرده است. زیرا پهپادهای روسی به طور واقعی در هوا مانده اند و هر حرکت را ردیابی می کنند.

این گردان اعلام کرد با مجهز کردن یک روبات زمینی به سیستم موشکی زمین به هوای Igla نسبت به این چالش واکنش نشان داده و نخستین سیستم دفاع هوایی که روی یک وسیله نقلیه زمینی بی سرنشین سوار می شود را توسعه داده است.

۹K۳۸ Igla یک سیستم دفاع هوایی قابل حمل و متعلق به دوره ای است که اتحاد جماهیر شوروی پابرجا بود. این سیستم در اصل یک اسلحه دوش پرتاب است و مهمات را به تهدیدهای بالاسری مانند هواپیماها، هلی کوپترها و موشک های کروزی که خارج از دسترس مسلسل هستند، شلیک می کند.

تعداد اهدافی که این سیستم رباتیک فرصت مقابله با آنها را خواهد داشت، هنوز مشخص نیست.