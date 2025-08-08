ترافیک سنگین و نیمه سنگین در محورهای چالوس و هراز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راه‌های کشور آخرین وضعیت جوی ترافیکی محورهای شمالی نشان می‌دهد که ترافیک در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل بیلقان تا وینه سنگین و در محور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدوده رینه نیمه سنگین است.

تردد در محور فیروزکوه، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت) روان است ضمن اینکه محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند. براساس آخرین وضعیت ترافیکی محورهای منتهی به مرزها؛ ترافیک در محور سرابله - ایلام – مهران محدوده تونل آزادی سنگین است.

تردد در محور قصرشیرین - خسروی، محور خرمشهر - شلمچه و محور بستان - چذابه روان است.

برخی از محورهای استان‌های تهران، خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان دارای وزش باد و گردوخاک هستند.