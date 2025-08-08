سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: از ساعت ۱۳:۰۰ روز جمعه ۱۷ مردادماه، محدودیت تردد برای خودروهایی که به مقصد چالوس در حرکت هستند، در آزادراه تهران–شمال اعمال میشود. همچنین، از ساعت ۱۴:۰۰ محور پل زنگوله به سمت چالوس مسدود خواهد شد.
وی ادامه داد: در محور چالوس، از ساعت ۱۶:۰۰ مسیر مرزنآباد به سمت تهران یکطرفه خواهد شد و این وضعیت تا ساعت ۲۴:۰۰ ادامه دارد. پس از پایان این مدت، مسیر از پل زنگوله تا مرزنآباد به حالت دوطرفه بازمیگردد، مگر آنکه کاهش ترافیک زودتر از موعد، امکان پایان زودهنگام طرح را فراهم کند.
سرهنگ محبی تأکید کرد: تردد ساکنین و افراد محلی از جاده قدیم کرج–چالوس تا محدوده پل زنگوله آزاد خواهد بود، اما از ساعت ۱۱:۰۰ روز جمعه، تردد خودروهایی که قصد حرکت از جنوب به شمال را دارند، از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع است.
محدودیتهای ویژه در محور هراز
جانشین پلیس راه راهور فراجا در ادامه به تشریح محدودیتها در محور هراز پرداخت و گفت: تردد کلیه تریلرها در محور هراز ممنوع است و همچنین، تردد کامیونها و کامیونتها – به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی – در بازه زمانی ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز جمعه (۱۴۰۴/۰۵/۱۷) ممنوع خواهد بود.
وی افزود: در صورت افزایش ناگهانی حجم ترافیک، محدودیت مقطعی یکطرفه از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان در هر دو مسیر به صورت شناور و بر اساس نیاز اجرا میشود.
اعمال محدودیت در محور فشم
سرهنگ محبی همچنین به اجرای محدودیت در محور فشم اشاره کرد و گفت: روز جمعه ۱۷ مرداد، از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، محور خروجی فشم از انتهای مسیر در نقطه پل حاجیآباد تا ابتدای پیچ کلیکان (آریانا) بهصورت یکطرفه اجرا خواهد شد.
توصیههای پلیس راه
جانشین پلیس راه راهور فراجا در پایان با اشاره به لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان خاطرنشان کرد: رانندگان محترم حتماً به محدودیتهای اعلامشده توجه کرده و از سرعت غیرمجاز، سبقتهای غیرمجاز و تخلفات حادثهساز پرهیز کنند. استفاده از مسیرهای جایگزین، مدیریت زمان سفر و حفظ آرامش در ساعات اوج ترافیک از مهمترین راهکارهای کاهش مشکلات ترافیکی است.
وی تأکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا بروز حادثه، هموطنان میتوانند سریعاً موضوع را به پلیس راه اطلاع دهند تا رسیدگی لازم انجام شود.
