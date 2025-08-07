ارائه ۷۰۰ هزار خدمت به زائران اربعینی در کشور عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور، در گزارشی از فعالیت‌های انجام شده در مرزهای منتهی به کربلای معلی، به تشریح خدمات گسترده این جمعیت در زمینه امداد و سلامت زائرین پرداخت.

وی اظهار داشت: در تمام مرزهایی که زائرین مشرف می‌شوند به کربلای معلی، شاهد فعالیت‌های متنوع و گسترده‌ای از سوی جمعیت هلال‌احمر هستیم. علاوه بر اقدامات امدادی و بهداشت درمانی که آقای دکتر جلالی، مدیرعامل محترم جمعیت هلال‌احمر استان، به همراه تیم خود به بهترین شکل انجام می‌دهد، امکانات و خدمات دیگری نیز فراهم شده است.

کولیوند افزود: در مرزها، علاوه بر ارائه خدمات درمانی و امدادی، آشپزخانه سیار فعال است، تولید یخ با یخ‌سازهای پیشرفته انجام می‌شود، تصفیه آب نیز در دستور کار است و حتی نانوایی‌هایی وجود دارند که نان تازه برای زائران می‌پزند. این خدمات به صورت عادی و مستمر ارائه می‌شود تا رفاه و آسایش زائران محترم تأمین گردد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور همچنین به آمار خدمات ارائه شده اشاره کرد و گفت: تا به امروز و از ابتدای سفر، همکاران عزیز هلال‌احمر در داخل کشور عراق بالغ بر ۷۰۰ هزار خدمت را به زائرین ارائه داده‌اند. این خدمات نه تنها در مرزها بلکه در محورهای مواصلاتی شرقی تا غربی و در داخل کشور عراق ادامه دارد و همکاران ما به صورت مستمر در حال خدمت‌رسانی هستند.

وی در پایان ضمن تشکر از تلاش‌های صورت گرفته، بیان کرد: ان‌شاءالله زائران با سلامت کامل به مقصد برسند و پس از زیارت نیز به سلامت بازگردند. تا به امروز الحمدالله حادثه خاصی رخ نداده و بیماری واگیردار شایعی نیز گزارش نشده است.

