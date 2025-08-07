واژگونی خودروی سواری در محور مهاباد ۲ کشته و ۲ زخمی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، جمال خلیل‌پور روز چهارشنبه در این زمینه اظهار کرد: در این حادثه خودرو کوییک با چهار نفر سرنشین در محور مهاباد به پسوه به سمت سد مهاباد منحرف و دچار واژگونی شد.

وی افزود: پس از تماس شهروندان با مرکز اورژانس ۱۱۵، بلافاصله ۲ دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های شهری ۲ و ۳ به محل اعزام شد و نیروهای امدادی اقدامات درمانی اولیه را آغاز کردند.

رئیس اورژانس و فوریت‌های پزشکی جاده‌ای مهاباد ادامه داد: در این حادثه چهار نفر از سرنشینان خودرو آسیب دیدند که ۲ نفر از آن‌ها با وجود تلاش کادر پزشکی جان خود را ازدست دادند.

علت حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است.