  1. استانها
  2. گیلان
۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۵۱

تصادف در محور پونل به خلخال ۲ کشته بر جا گذاشت

رشت - رئیس پلیس راه گیلان از جان باختن دو نفر بر اثر تصادف موتور سیکلت با یک دستگاه سواری پژو پارس در محور پونل به خلخال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جاور صفاری در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تصادف در کیلومتر ۳۵ محور پونل به خلخال فرعی وسقه، بلافاصله مأموران پلیس راه به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور پلیس و تیم‌های امدادی در محل حادثه و بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد، یک دستگاه سواری پژو پارس که از محور پونل به سمت خلخال در حال تردد بوده به دلیل تجاوز به چپ از خط وسط معابر از ناحیه جلو به یک دستگاه موتور سیکلت برخورد می‌نماید.

رئیس پلیس راه استان گیلان ادامه داد: در این حادثه متأسفانه راکب و ترک نشین موتور جوان ۱۹ و ۲۲ ساله به علت شدت جراحات وارده بعد از انتقال به بیمارستان فوت شدند.

این مقام انتظامی بیان داشت: کارشناسان علت این حادثه را تجاوز به چپ از خط وسط معابر سواری پژو پارس اعلام کردند.

سرهنگ صفاری در پایان ضمن ابراز تأسف از وقوع این تصادف مرگبار، عنوان داشت: بر اساس داده‌های آماری از ابتدای سال ۸ درصد از کل جان باختگان راه‌های برون شهری استان به علت تجاوز و انحراف به چپ از خط وسط معابر بوده که با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی می‌توان از بسیاری از حوادث پیشگیری کرد.

