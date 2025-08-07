دعوت دو تکواندوکار قمی به مرحله انتخابی تیم ملی جوانان و بزرگسالان

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان کاظمی و کامران کاظمی، دو ورزشکار شایسته و آینده‌دار تکواندو از استان قم، با دعوت فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران، جواز حضور در رقابت‌های مرحله انتخابی تیم ملی را دریافت کردند.

این مرحله از رقابت‌ها با هدف تعیین ترکیب نهایی تیم‌های ملی جوانان و بزرگسالان برای حضور در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ و نیز بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی، روز پنجشنبه ۲۵ مردادماه به میزبانی فدراسیون تکواندو در تهران برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام رسمی فدراسیون، ورزشکاران منتخب پس از ارزیابی در این مرحله، به اردوی آماده‌سازی تیم ملی راه خواهند یافت.

گفتنی است بلال سلیمانی به عنوان مربی پایه و نقش‌آفرین در تربیت این دو ورزشکار، نقش مؤثری در رشد فنی و پرورش ظرفیت‌های آن‌ها ایفا کرده است.

استان قم در سال‌های اخیر با پرورش استعدادهای جوان در رشته تکواندو، جایگاه قابل توجهی در سطوح ملی به دست آورده و حضور ورزشکاران قمی در این مرحله از انتخابی تیم ملی، گواهی بر تداوم این روند رو به رشد است.