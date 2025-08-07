تکریم پیشکسوتان، بسترساز تقویت نسل جدید ورزشکاران است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سلطانی، مدیرکل ورزش و جوانان استان قم شامگاه چهارشنبه در نشستی صمیمی با اعضای هیأتمدیره انجمن پیشکسوتان ورزش استان و جمعی از پیشکسوتان رشتههای مختلف ورزشی، ضمن ارج نهادن به زحمات و مجاهدتهای بیادعای بزرگان ورزش، خواستار بهرهگیری از ظرفیت فکری و تجربی آنان در تربیت نسل آینده ورزش شد.
سلطانی با تأکید بر اینکه ورزش حرفهای بدون پشتوانه اخلاقی و هویت فرهنگی دچار آسیب میشود، گفت: پهلوان کسی است که سالها در سکوت و بیهیاهو، برای تعالی ورزش و تربیت شاگردانش تلاش کرده و همواره در کنار آنان ایستاده است. این همراهی و دستگیری، معنوی و بیقیمت است و با هیچ عددی قابل سنجش نیست.
وی با اشاره به نقش ماندگار مربیان اخلاقمدار در تاریخ ورزش قم افزود: الگوهای واقعی ورزش کسانیاند که هم در میدان رقابت خوش درخشیدهاند و هم در عرصه اخلاق، منش و فروتنی ماندگار شدهاند. نسل جدید باید این چهرهها را بشناسد و از سیره عملی آنان الهام بگیرد.
مدیرکل ورزش قم در ادامه، پیشنهاد داد در آئینهای تجلیل از پیشکسوتان، حضور قهرمانان جوان و فعال هر رشته همراه با مسئولان هیأتها الزامی شود تا این پیوند نسلی و انتقال تجربه در بستری زنده و ملموس صورت گیرد.
سلطانی همچنین با اشاره به نشستهای اخیر خود با مسئولان هیأتهای ورزشی استان، از وجود گلایههای جدی نسبت به وضعیت زیرساختها و امکانات فیزیکی خبر داد و گفت: بسیاری از هیأتها با مشکلات متعددی از جمله کمبود فضای اختصاصی، محدودیت در زمانبندی استفاده از اماکن ورزشی و چالش در تعامل با مجموعههای مربوطه مواجه هستند.
وی با تأکید بر اینکه بدون ساماندهی مناسب هیأتها، توسعه منسجم ورزش استان محقق نخواهد شد، خاطرنشان کرد: حل این مسائل صرفاً با صدور بخشنامه و دستورالعمل ممکن نیست. نیازمند گفتوگوی سازنده، هماندیشی و برگزاری نشستهای منظم میان هیأتها، مدیران اماکن ورزشی و ادارهکل هستیم تا با همفکری، راهکارهای عملیاتی برای برونرفت از چالشها تدوین شود.
این مقام مسئول، در پایان از پیشکسوتان ورزش به عنوان سرمایههای گرانسنگ اجتماعی یاد کرد و خواستار حضور مؤثرتر آنان در فرآیند تصمیمسازیهای کلان حوزه ورزش استان شد.
نظر شما