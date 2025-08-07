  1. استانها
ثبت ۱۲۰ هزار تردد از بامداد امروز تاکنون در مرز مهران

ایلام - جانشین رئیس ستاد اربعین حسینی در استان ایلام از ثبت ۱۲۰ هزار تردد از بامداد امروز تاکنون در مرز مهران خبر داد.

تاج‌الدین صالحیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از بامداد امروز پنجشنبه تا ساعت ۹ صبح، بیش از ۱۲۰ هزار زائر از مرز بین‌المللی مهران تردد کرده‌اند.

به گفته صالحیان، از این تعداد، حدود ۹۰ هزار زائر از مرز به سمت عراق خارج شده‌اند و حدود ۳۰ هزار زائر نیز به کشور بازگشته‌اند.

وی با اشاره به حجم بالای تردد زائران، از عملکرد خوب دستگاه‌های اجرایی و مواکب در ارائه خدمات به زائران خبر داد و گفت: با وجود جمعیت قابل توجه، خوشبختانه با هماهنگی صورت گرفته، هیچ‌گونه ازدحامی وجود ندارد و تمام دستگاه‌ها و مواکب در حال ارائه خدمات به زائران هستند.

صالحیان مجموع تردد از مرز مهران را از ابتدای ماه صفر تاکنون، یک میلیون و ۲۱۰ هزار نفر اعلام کرد و افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها، در روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه شاهد افزایش خروج زائران از کشور و همچنین افزایش ورود زائران به داخل کشور خواهیم بود. تمهیدات لازم برای انتقال زائران به استان‌های خود اندیشیده شده است.

