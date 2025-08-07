ثبت ۱۲۰ هزار تردد از بامداد امروز تاکنون در مرز مهران

تاجالدین صالحیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از بامداد امروز پنجشنبه تا ساعت ۹ صبح، بیش از ۱۲۰ هزار زائر از مرز بینالمللی مهران تردد کردهاند.
به گفته صالحیان، از این تعداد، حدود ۹۰ هزار زائر از مرز به سمت عراق خارج شدهاند و حدود ۳۰ هزار زائر نیز به کشور بازگشتهاند.
وی با اشاره به حجم بالای تردد زائران، از عملکرد خوب دستگاههای اجرایی و مواکب در ارائه خدمات به زائران خبر داد و گفت: با وجود جمعیت قابل توجه، خوشبختانه با هماهنگی صورت گرفته، هیچگونه ازدحامی وجود ندارد و تمام دستگاهها و مواکب در حال ارائه خدمات به زائران هستند.
صالحیان مجموع تردد از مرز مهران را از ابتدای ماه صفر تاکنون، یک میلیون و ۲۱۰ هزار نفر اعلام کرد و افزود: بر اساس پیشبینیها، در روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه شاهد افزایش خروج زائران از کشور و همچنین افزایش ورود زائران به داخل کشور خواهیم بود. تمهیدات لازم برای انتقال زائران به استانهای خود اندیشیده شده است.
