  1. استانها
  2. ایلام
۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۳۵

شناسایی پارکینگ‌های جدید برای زائران اربعین در مرز مهران

شناسایی پارکینگ‌های جدید برای زائران اربعین در مرز مهران

ایلام - رئیس قرارگاه اربعین فراجا از شناسایی پارکینگ‌های جدید برای زائران اربعین در مرز مهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد شرفی ظهر پنجشنبه در بازدید هوایی از مرز مهران از تکمیل ظرفیت پارکینگ‌های اصلی در مرز مهران خبر داد و اعلام کرد که پارکینگ‌های جدیدی در حال شناسایی و آماده‌سازی برای پذیرش خودروهای زائران اربعین حسینی هستند.

سردار شرفی در بازدید از پارکینگ‌های مهران اظهار داشت: پارکینگ اربعین ۱۰۰ درصد تکمیل شده است. همچنین پارکینگ‌های سطح شهر با ۷۰ درصد و پارکینگ محمدی با ۸۰ درصد تکمیل ظرفیت مواجه هستند.

وی افزود: با توجه به تکمیل ظرفیت پارکینگ‌های موجود، خودروهای شخصی که پس از این وارد شهرستان مهران می‌شوند، به سمت پارکینگ‌های جدیدی که در حال شناسایی هستیم هدایت خواهند شد تا امکان پارک خودروهای زائران عزیز فراهم شود.

رئیس قرارگاه اربعین فراجا تاکید کرد که تلاش بر این است تا با شناسایی و آماده‌سازی هرچه سریع‌تر ظرفیت‌های جدید، از هرگونه مشکل احتمالی در زمینه پارک خودروهای زائران جلوگیری شود.

کد خبر 6553701

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها