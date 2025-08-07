به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد شرفی ظهر پنجشنبه در بازدید هوایی از مرز مهران از تکمیل ظرفیت پارکینگ‌های اصلی در مرز مهران خبر داد و اعلام کرد که پارکینگ‌های جدیدی در حال شناسایی و آماده‌سازی برای پذیرش خودروهای زائران اربعین حسینی هستند.

سردار شرفی در بازدید از پارکینگ‌های مهران اظهار داشت: پارکینگ اربعین ۱۰۰ درصد تکمیل شده است. همچنین پارکینگ‌های سطح شهر با ۷۰ درصد و پارکینگ محمدی با ۸۰ درصد تکمیل ظرفیت مواجه هستند.

وی افزود: با توجه به تکمیل ظرفیت پارکینگ‌های موجود، خودروهای شخصی که پس از این وارد شهرستان مهران می‌شوند، به سمت پارکینگ‌های جدیدی که در حال شناسایی هستیم هدایت خواهند شد تا امکان پارک خودروهای زائران عزیز فراهم شود.

رئیس قرارگاه اربعین فراجا تاکید کرد که تلاش بر این است تا با شناسایی و آماده‌سازی هرچه سریع‌تر ظرفیت‌های جدید، از هرگونه مشکل احتمالی در زمینه پارک خودروهای زائران جلوگیری شود.