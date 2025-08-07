  1. سیاست
  2. رهبری
۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۰۳

انتصاب علی لاریجانی به عنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی

حضرت آیت الله خامنه ای در حکمی علی لاریجانی را به عنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی منصوب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای در حکمی علی لاریجانی را به عنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی منصوب کردند. متن حکم رهبر انقلاب به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به انتصاب جناب آقای دکتر احمدیان در جایگاه اجرای مسئولیت‌های مهم دولتی، جناب آقای دکتر علی لاریجانی را به نمایندگی رهبری در شورای عالی امنیت ملی به استناد اصل یکصد و هفتاد و شش قانون اساسی منصوب می‌کنم. از حضور و تلاش موفق آقای احمدیان در این مسئولیت در چند سال اخیر متشکرم. توفیق همگان را از خداوند متعال مسألت می‌کنم.
سیدعلی خامنه ای- ۱۶ مرداد ۱۴۰۴

