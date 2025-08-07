به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار محمد یوسفیان معاون روابط عمومی، تبلیغات و امور بین الملل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در پیامی روز خبرنگار را تبریک گفت. متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله العلیم الخبیر

هفدهم مرداد، روزی‌است برای درود گفتن به آنان که با فریاد حقیقت، دیوارهای سکوت را فرو می‌ریزند و با جوهر قلم، افق‌های درخشانی در طریق بصیرت برای همگان ترسیم می‌نمایند.

خبرنگار، نه فقط راوی رویدادها، که نگهبان وجدان بیدار جامعه است. او در تلاطم امواج خبر، به دنبال معنا می‌گردد؛ معناهایی که گاه در لابه‌لای تیترها گم می‌شوند و گاه جهانی را به واکنش و تحسین وا می‌دارند.

در عصری که سرعت انتشار خبر ممکن است ژرفای آن را قربانی کند، خبرنگار کسی است که با هوشیاری آمیخته با دغدغه، متعهدانه روایت می‌کند؛ روایتی از درد همچون مظلومیت زنان و کودکان در غزه و روایتی از جنس امید همچون سر تعظیم فرود نیاوردن در برابر رژیم منحوس کودک کش صهیونی و اربابان جنایتکارش.روایتی از جنس اشک و آه و سوز ناله مادری که کودکش را در جنگ تحمیلی دوازده روزه از دست داده و روایتی از جنس شور و شعف و اقتدار وقتی غرش موشک‌های ایرانی، تل آویو و حیفا را به لرزه در می‌آورد.

اینجانب، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر کشور عزیزمان ایران به ویژه شهدای والامقام رسانه، فرارسیدن روز خبرنگار را به تمامی تلاشگران صادق و خدوم این عرصه تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون و عزت و سربلندی ایشان را تحت زعامت ولی امر مسلمین، حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.