ثبت نام ۱۰۷ هزار نفر از مردم کرمان برای شرکت در راهپیمایی اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان جلالی، پیش، از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح آخرین وضعیت آمادگی استان کرمان برای پوشش مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی، اعلام کرد: تا امروز، ۲۲ هزار و ۴۰۰ سفر یک‌طرفه از استان کرمان انجام شده است و ثبت‌نام زائران در سامانه سماح به ۱۰۷ هزار و ۷۸۷ نفر رسیده است.

وی با اشاره به روند فروش بلیت‌ها افزود: پیش‌فروش بلیت بازگشت زائران به‌صورت هم‌زمان با بلیت رفت انجام می‌شود و در تمام پایانه‌های مرزی، سکوی ویژه‌ای برای زائران استان کرمان در نظر گرفته شده است.

جلالی تأکید کرد: زائران باید بلیت خود را صرفاً از طریق سامانه‌های رسمی تهیه کنند و هیچ‌گونه سفر کاروانی سازمان‌یافته از سوی ستاد اربعین انجام نمی‌شود.

وی با اشاره به روند پاسخ‌گویی به شکایات زائران گفت: سامانه تلفنی ۱۴۱ و شماره پیامکی ۲۰۱۴۱ برای دریافت نظرات و شکایات در نظر گرفته شده و خوشبختانه امسال کمترین میزان شکایت در حوزه ناوگان زمینی گزارش شده است.

سخنگوی ستاد اربعین استان کرمان درباره جزئیات حمل‌ونقل هوایی زائران عنوان کرد: در روزهای ۱۷ و ۱۸ مرداد، چهار پرواز از کرمان به مقصد بغداد انجام خواهد شد و پروازهای برگشت نیز در روزهای ۲۴ و ۲۵ مرداد برنامه‌ریزی شده است. همچنین، یک پرواز ویژه به مقصد نجف نیز در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: ۵۷ هزار نفر از ثبت‌نام‌کنندگان، وسیله نقلیه شخصی، ۴۶ هزار نفر اتوبوس، یک‌هزار و ۱۰۰ نفر هواپیما و یک‌هزار و ۱۰۰ نفر قطار را برای سفر انتخاب کرده‌اند.

جلالی به موضوعات ایمنی و امنیتی مراسم نیز اشاره کرد و افزود: در محورهای مواصلاتی، تیم‌های ایمنی مستقر شده‌اند و پلیس راهور نیز حضور فعال دارد. تصمیم‌گیری‌های امنیتی در سه سطح شامل داخل استان، مرز خروجی کشور و هماهنگی با داخل عراق انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه موکب‌های اربعین در استان به‌صورت کاملاً مردمی اداره می‌شوند، گفت: تاکنون ۷۶ موکب از استان کرمان ثبت شده که ۷۳ مورد آن خدمات اسکان و تغذیه ارائه می‌دهند. نظارت بر خدمات موکب‌ها توسط کمیته ایمنی انجام می‌شود و کمیته بهداشت و درمان نیز به‌صورت روزانه امور مرتبط را رصد می‌کند.

معاون استاندار همچنین از حضور اتباع افغانستان در مراسم امسال خبر داد و گفت: اتباع افغانستان با دفترچه خادم در پیاده‌روی اربعین شرکت خواهند کرد.

وی درباره وضعیت ارزی زائران نیز اعلام کرد: فروش و عرضه ارز اربعین از چهارم مرداد آغاز شده و تا ۲۲ مرداد ادامه دارد. این فرآیند از طریق بانک‌های ملی، ملت، صادرات و پست‌بانک انجام می‌شود. زائران باید ابتدا در سامانه سماح ثبت‌نام کرده و سپس بر اساس نوبت‌دهی به بانک مراجعه و تا سقف ۲۰۰ هزار دینار ارز دریافت کنند. کشیک بانک‌ها نیز به‌صورت مستمر خدمات‌رسانی دارند.

جلالی در ادامه از برنامه‌ریزی برای پیاده‌روی جاماندگان اربعین در شهر کرمان خبر داد و گفت: این مراسم از مقابل ایستگاه پرقدرت صدا و سیما در محور جوپار آغاز می‌شود و از ساعت ۶ صبح تا ۱۷، مسیر برگشت جوپار به کرمان مسدود خواهد بود.

وی از استقرار ۱۰۰ موکب در مسیر پیاده‌روی جاماندگان خبر داد و افزود: با همکاری شهرداری، خطوط ویژه حمل‌ونقل برای جابجایی همشهریان به نقطه آغاز مراسم پیش‌بینی شده است.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان در پایان تأکید کرد: زائران اخبار و اطلاعات مربوط به مراسم اربعین را تنها از مراجع رسمی دنبال کنند. سامانه بومی «ماهور» و سامانه ملی «همیار اربعین» نیز برای راهنمایی زائران در نظر گرفته شده است.