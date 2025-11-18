جلالی: پایش تصویری در شهرهای بالای ۲۰ خانوار کرمان تکمیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمان جلالی، عملکرد یک ساله حوزه امنیتی استان کرمان را نتیجه کار تیمی و نقشآفرینی همه ارکان امنیتی، انتظامی، نظامی و همراهی مؤثر مردم دانست و با بیان اینکه در ابتدای دوره کاری، تدوین «سند چهار ساله راهبردی امنیت استان کرمان» در دستور کار قرار گرفت گفت: از میان ۱۱۲ خرده مسئله امنیتی، با مشارکت تمامی دستگاههای امنیتی و انتظامی ۹ مسئله کلان با توجه به اولویت، حساسیت و جامعیت انتخاب شد و برای هر یک راهبرد خروج، برنامه اجرایی و متولی مشخص تعیین شد.
وی افزود: بر مبنای این سند چهار ساله، یک برنامه یک ساله نیز احصا شد که به عنوان نقشهراه مشترک میان ما و استاندار مورد توافق قرار گرفت.
ارتقای زیرساختهای امنیتی کرمان
معاون استاندار با اشاره به سه الزام اصلی برای اجرای سند، نخستین الزام را تقویت زیرساختهای امنیتی عنوان کرد و گفت: اگرچه سالهای گذشته اقدامات خوبی صورت گرفته بود، اما سطح زیرساختهای امنیتی با حجم تهدیدات همخوان نبود و ارتقای آن در اولویت قرار گرفت.
جلالی، با بیان اینکه نخستین گام از ورودیهای استان کرمان و ایست و بازرسیها آغاز شد افزود: در این راستا، ورودیهای استان از حیث موقعیت جغرافیایی، دید بصری و کارکرد امنیتی مورد اسکن و بررسی کارشناسی قرار گرفتند و ساماندهی آنها به شکل قرارگاهی و با حضور دستگاههای خدمت رسان آغاز شد.
پروژه سه فازه ساماندهی ایست و بازرسی مرصاد
وی، ایست و بازرسی مرصاد را یکی از مهمترین ورودیهای استان کرمان دانست و افزود: این پایگاه در سه فاز عملیاتی در حال توسعه است که فاز نخست احداث ساختمان اداری ویژه نیروهای فراجا با استفاده از اعتبارات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر بود که هماکنون به بهرهبرداری رسیده است.
وی ادامه داد: در فاز دوم ایجاد لاین دوم ایست و بازرسی برای رفع نارضایتی مردم از ترافیک بود که این بخش نیز تکمیل و افتتاح شده است.
جلالی، تصریح کرد: فاز سوم نیز شامل حذف زوائد بصری، ارتقای امکانات خدماتی و رفاهی و تکمیل زیرساختهای امنیتی است که طبق برنامهریزی، در دهه فجر رونمایی خواهد شد.
تحول بزرگ در پایش تصویری
معاون امنیتی استاندار، پایش تصویری را یکی از محورهای اصلی ارتقای زیرساختها معرفی کرد و گفت: در یک سال گذشته انقلابی در حوزه پایش تصویری استان کرمان رقم خورد و امروز به نقطه ایدهآل رسیدهایم که این موضوع نیز حاصل تلاش دستگاههای متولی بهویژه شهرداریها، دفتر امور شهری و روستایی استانداری و کارگروه پایش تصویری استان است.
جلالی، افزود: پایش تصویری در تمام ورودیها و خروجیهای روستاهای بالای ۲۰ خانوار اجرا شده و تمامی شهرهای استان کرمان مجهز به شبکه پایش تصویری شدهاند.
وی تأکید کرد: امروز استان کرمان در حوزه پایش تصویری به سطح مطلوب و ایدهآل رسیده است و این دستاورد حاصل همافزایی و مدیریت مشترک همه نهادهای امنیتی و اجرایی استان است.
