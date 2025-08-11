به گزارش خبرگزاری مهر، رحمان جلالی از ثبتنام ۱۱۱ هزار و ۸۱۷ نفر از زائران این استان در سامانه سماح خبر داد و گفت: ستاد اربعین کرمان با هدف بهبود خدمات و تسهیلات، بهروزرسانی زیرساختها و آسیبشناسی مشکلات سالهای گذشته اقدام کرده است.
تسهیلات حملونقل و اسکان زائران
معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان با اشاره به تغییر محل اسکان زائران در خوزستان گفت: اردوگاه خدماترسانی از اهواز به خرمشهر منتقل شد تا فاصله زائران تا مرز شلمچه کاهش یابد.
وی افزود: ۴ پرواز ویژه زائران انجام شده و حدود ۳ هزار نفر بهصورت رفت و برگشت از مرز هوایی اعزام میشوند. همچنین یک دستگاه قطار اختصاصی برای سفرهای ریلی در نظر گرفته شده است.
سرعت در صدور گذرنامه و خدمات موکبها
جلالی با اشاره به تسریع در صدور گذرنامههای زیارتی گفت: با نصب ۴ دستگاه چاپ جدید، زمان صدور گذرنامه به کمتر از ۲ ساعت کاهش یافته و با همکاری پست، گذرنامهها در کمتر از ۴۸ ساعت به تمام نقاط استان ارسال میشوند.
وی همچنین از حضور ۷۵ موکب مردمی کرمان در مسیر پیادهروی اربعین خبر داد و گفت: موکب ماهان بهصورت ویژه به زائران شرق کشور خدمات میدهد.
معاون استاندار کرمان اعلام کرد: مراسم جاماندگان اربعین در شهرهای استان فقط در یک مکان برگزار میشود و در شهر کرمان، این راهپیمایی در مسیر کوتاهشده جاده کرمان-جوپار انجام خواهد شد.
نظر شما