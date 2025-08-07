توسعه سروآباد بدون توجه به معیشت روستاییان ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره تن لهونی پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرماندار سروآباد با تسلیت ایام اربعین حسینی و یاد شهدای کشور، ضمن آرزوی سلامتی برای مقام معظم رهبری، گفت: مردم شهرستان سروآباد با حفظ فرهنگ اصیل و مهماننوازی خود همواره در مسیر عزت و پیشرفت گام برداشتهاند و باید قدردان این مردم شریف باشیم.
وی با بیان اینکه سروآباد دارای ظرفیتهای متعدد در حوزه کشاورزی، باغداری، گردشگری و تجارت مرزی است، افزود: این شهرستان میتواند پیشران توسعه استان باشد و ثبت جهانی منظر فرهنگی هورامان نیز فرصت مغتنمی برای معرفی هرچه بهتر ظرفیتهای این منطقه به شمار میرود.
استاندار کردستان ادامه داد: جمعیت روستایی شهرستان سروآباد چند برابر جمعیت شهری آن است و این موضوع هم یک مزیت و هم یک مسئولیت سنگین برای ماست. تا زمانی که معیشت مردم روستاها تأمین نشود، نمیتوان انتظار ماندگاری جمعیت یا توسعه متوازن داشت.
لهونی با اشاره به لزوم برنامهریزی اصولی برای بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای شهرستان، گفت: توسعه زیرساختها، حمایت از اقتصاد روستا، و ایجاد فرصتهای شغلی باید در اولویت فرماندار جدید و مدیران شهرستانی قرار گیرد.
وی همچنین به بررسی ایجاد نیروگاه برقآبی در مسیر رودخانههای شهرستان اشاره کرد و گفت: مطالعات اولیه در این خصوص انجام شده و مذاکراتی نیز با دستگاههای مربوطه در تهران داشتهایم که در صورت نهایی شدن، این پروژه میتواند نقش مهمی در تأمین انرژی و اشتغالزایی منطقه ایفا کند.
استاندار کردستان از پیگیری راهاندازی شبکه تلویزیونی هورامان نیز خبر داد و افزود: تفاهمنامه این پروژه با رئیس سازمان صدا و سیما امضا شده و تأمین هزینههای احداث آن از سوی استان تقبل شده است و امیدواریم عملیات اجرایی این شبکه در آیندهای نزدیک آغاز شود.
وی ضمن تقدیر از زحمات حسن زارعی، فرماندار پیشین سروآباد، گفت: ایشان در دوره مسئولیت خود فردی پرتلاش و اثرگذار بودند و برایشان در مسئولیتهای آتی آرزوی موفقیت داریم.
وی اضافه کرد: همچنین برای، فیروز عارفی فرماندار جدید که از نیروهای خوشنام و متخصص استان هستند نیز آرزوی موفقیت داریم و امیدواریم با همکاری همه مسئولان و مردم، مسیر توسعه شهرستان با شتاب بیشتری ادامه یابد.
