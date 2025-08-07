  1. استانها
معارفه فرماندار سروآباد

سروآباد- فیروز عارفی در مراسمی با حضور جمعی از مسئولان استان کردستان به عنوان فرماندار شهرستان سروآباد انتخاب شد.

