https://mehrnews.com/x38JGh ۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۱۲ کد خبر 6553910 استانها کردستان استانها کردستان ۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۱۲ معارفه فرماندار سروآباد سروآباد- فیروز عارفی در مراسمی با حضور جمعی از مسئولان استان کردستان به عنوان فرماندار شهرستان سروآباد انتخاب شد. دریافت 42 MB کد خبر 6553910 کپی شد
