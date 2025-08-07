ضرورت حفظ و صیانت از جایگاه خبرنگاران

به گزارش خبرنگار مهر، امیرعباس بقایی فرماندار شهرستان قم ظهر پنجشنبه در دیدار با اعضای هیئت‌مدیره خانه مطبوعات استان، ضمن گرامیداشت فرارسیدن ۱۷ مرداد روز خبرنگار، از خبر و خبرنگار به عنوان دو واژه مقدس یاد کرد و گفت: ارزش و اعتبار حرفه خبرنگاری، از آن‌جا نشأت می‌گیرد که خبر ریشه در حقیقت دارد و خبرنگار، راوی واقعیت‌ها در بستر تاریخ است.

وی افزود: خبرنگاران با ثبت و ضبط رویدادها نه تنها در خط مقدم اطلاع‌رسانی قرار دارند بلکه وظیفه سنگین آگاهی‌بخشی، روشنگری و روایت حقیقت را بر دوش می‌کشند.

فرماندار قم با اشاره به اهمیت حفظ حرمت این جایگاه مهم، خاطرنشان کرد: متأسفانه گاه مشاهده می‌شود که برخی از این عنوان و جایگاه سوءاستفاده کرده و در مسیرهای غیر اخلاقی و مغایر با ارزش‌های الهی حرکت می‌کنند؛ از این رو، انتظار می‌رود خبرنگاران متعهد، خود پیشگام صیانت از این جایگاه مقدس باشند.

بقایی با تقدیر از تلاش‌های اهالی رسانه به‌ویژه خبرنگاران استان قم، تصریح کرد: عرصه رسانه نیازمند تقویت نگاه حرفه‌ای، التزام به اصول اخلاق رسانه‌ای و حفظ استقلال و صداقت در انتقال اخبار است.

وی در پایان بر لزوم تعامل دو سویه میان مسئولان و رسانه‌ها تأکید کرد و گفت: بدون تردید، پیشرفت و تعالی جامعه در گرو همکاری سازنده میان نهادهای اجرایی و بدنه رسانه‌ای کشور خواهد بود.