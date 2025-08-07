مطبوعات در کنار نگاه امیدآفرین، دیدگاه منتقدانه را نیز حفظ کنند

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار با اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات استان قم که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، با بیان اینکه خبرنگاران ارتباط مستقیمی با مردم دارند، اظهار داشت: این ارتباط گسترده باعث شده تا رسانه‌ها شناخت عمیق‌تری از مسائل و مشکلات جامعه داشته باشند.

وی با اشاره به جایگاه خانه مطبوعات در حمایت از اصحاب رسانه، افزود: این نهاد می‌تواند نقش مهمی در پیگیری دغدغه‌ها و مطالبات خبرنگاران ایفا کند.

استاندار قم با بیان اینکه شدت تهاجم‌های دشمن در شرایط کنونی افزایش یافته است، تصریح کرد: اگرچه اقدامات مؤثری توسط رسانه‌ها صورت گرفته، اما نیاز به تلاش بیشتر در این عرصه احساس می‌شود.

بهنام‌جو با تأکید بر اینکه روحیه نقدپذیری در مدیریت استان وجود دارد، خاطرنشان کرد: رسانه‌ها باید در کنار نگاه عملکردی و امیدآفرین، نقدهای دلسوزانه و منصفانه را نیز مدنظر داشته باشند.

وی افزود: نگاه منتقدانه می‌تواند زمینه‌ساز رشد و تعالی جامعه باشد و اگر مخاطبان رسانه‌ها شاهد تلفیق نقد و عملکرد باشند، اعتماد و اقبال بیشتری نسبت به رسانه‌ها پیدا خواهند کرد.

استاندار قم همچنین با اشاره به نقش مثبت رسانه‌ها در جریان جنگ ۱۲ روزه، یادآور شد: عملکرد درخشان خبرنگاران در آن مقطع قابل تقدیر است و باید اتحاد شکل‌گرفته در آن دوران حفظ شود و مسیر رسانه‌ها همسو با ولایت ادامه یابد.