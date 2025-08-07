به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید محمد سعیدی، تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها و امام جمعه قم، در پیامی مشترک با اکبر بهنامجو استاندار قم، روز خبرنگار را به تمامی فعالان متعهد عرصه اطلاعرسانی در سراسر کشور و استان قم تبریک گفت.
در این پیام آمده است که خبرنگاران در خط مقدم جهاد تبیین قرار دارند و با هوشمندی، بصیرت و تعهد، وظیفه سنگین روشنسازی حقایق برای افکار عمومی و مقابله با تحریف واقعیات از سوی نظام سلطه جهانی را بر عهده دارند.
متن پیام به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
روز خبرنگار، یادآور مجاهدتهای خاموش و تلاشهای بیوقفه قشر شریف و آگاه جامعه، خبرنگاران عزیز است که به عنوان طلایهداران عرصه آگاهیبخشی و روشنگری و با قلمهای متعهد و قدمهای استوار خود، بار سنگین روایت حقیقت را بر دوش میکشند.
در دنیای پرشتاب امروز که اطلاعات با سرعتی خیره کننده، در اقصی نقاط جهان منتشر میشود، نقش رسانه و عنصر کلیدی آن یعنی “خبرنگاران” بیش از پیش حیاتی و انکارناپذیر است.
امروز و در مقطع حساس کنونی که دشمنان قسمخورده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با تمام توان در پی تحریف واقعیتها و ایجاد جنگ روانی و رسانهای هستند، رسالت اصحاب رسانه و خبرنگاران دوچندان و حیاتیتر است. همانطور که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بارها بر اهمیت «جهاد تبیین» تأکید فرمودهاند، این خبرنگاران هستند که در خط مقدم این جهاد مقدس قرار داشته و باید با بصیرت، هوشمندی و تعهد، حقایق را برای افکار عمومی روشن ساخته و نقاب از چهره دروغین نظام سلطه بردارند.
اینجانبان فرصت را مغتنم دانسته، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره و ادای احترام به مقام شامخ شهدای عرصه اطلاعرسانی، به ویژه شهید محمود صارمی و شهدای خبرنگار مظلوم غزه، این روز بزرگ را به یکایک خبرنگاران متعهد و پرتلاش در جای جای ایران اسلامی و قم مقدس تبریک و تهنیت عرض نموده و با تقدیر و تشکر از زحمات و تلاشهای این عزیزان در طول ایام مختلف سال به ویژه در جنگ ۱۲ روزه، امیدواریم تلاش گران عرصه خبر و آگاهی بخشی با همت و غیرت انقلابی خود، همچنان در مسیر خنثیسازی توطئههای رسانهای دشمن، تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی و امید آفرینی در جامعه موفق و سربلند باشند.
از درگاه خداوند متعال، برای تمامی این عزیزان صحت، سرافرازی و توفیقات روزافزون در انجام رسالت خطیرشان را مسئلت داریم.
تولیت حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و امام جمعه قم، سید محمد سعیدی
اکبر بهنامجو، استاندار قم
