پایش سلامت بیش از ۴۰ هزار زائر اربعین در مرز شلمچه

به گزارش خبرنگار مهر، بهشید بایمانی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در بازدید از پایگاه مراقبت‌های بهداشتی پایانه مرزی شلمچه اظهار کرد: تا روز گذشته، سلامت بیش از ۴۰ هزار زائر اربعین در این مرز مورد بررسی قرار گرفته و ۱۴۳ مورد مشکوک به بیماری‌های مختلف شناسایی شده است.

وی افزود: موارد شناسایی‌شده شامل بیماری‌هایی مانند اسهال حاد آبکی، مسمومیت غذایی، سندرم شبه آنفلوانزا، سندرم شدید تنفسی، تب و سرفه طولانی‌مدت و بیماری‌های مرتبط با طغیان آب و غذا بوده است. تمامی این موارد در سامانه ثبت و برای پیگیری و درمان مستمر به مراکز بهداشت محل سکونت زائران ارجاع شده‌اند.

بایمانی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه در این پایانه مرزی، از توزیع پنج هزار رسانه آموزشی میان زائران خبر داد و گفت: تیم‌های آموزش‌دیده در پایانه شلمچه مستقر هستند و علاوه بر پایش سلامت، اطلاع‌رسانی و راهنمایی‌های بهداشتی را به‌صورت مستمر ارائه می‌دهند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان تأکید کرد که تمامی فعالیت‌های انجام‌شده به‌صورت روزانه به ستاد معاونت بهداشت گزارش می‌شود. این اقدامات با هدف پیشگیری از شیوع بیماری‌های واگیر و حفظ سلامت زائران اربعین انجام می‌گیرد.