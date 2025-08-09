  1. استانها
  2. خوزستان
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۱۴

گندزدایی گسترده آب در مرز شلمچه برای تأمین سلامت زائران

شلمچه - معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان از کلرزنی بیش از ۱۰ هزار مترمکعب آب در مخازن مرز شلمچه خبر داد تا سلامت زائران با تأمین آب شرب سالم تضمین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهشید بایمانی ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای خدمات‌رسانی به زائران، تاکنون بیش از ۲۵۰۰ مورد کلرسنجی و ۱۲۰ مورد نمونه‌برداری میکروبی از حدود ۱۴۵ منبع آب با ابعاد مختلف در مرز شلمچه انجام شده است.

وی افزود: از ابتدای این عملیات، دو هزار و ۶۰۰ بازدید روزانه و شبانه از مخازن و شبکه توزیع آب صورت گرفته و مخازن دارای آلودگی میکروبی به‌سرعت شناسایی، تخلیه، شست‌وشو و کلرزنی شده‌اند.

بایمانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده، گفت: کارشناسان بهداشت محیط با انجام سنجش‌های دقیق، مداخلات لازم از جمله شست‌وشو و سوپرکلرزنی مخازن در شهرک مواکب و پایانه مرزی شلمچه را طراحی و اجرا کرده‌اند. این مخازن توسط ناظران بهداشت کدگذاری و برچسب‌گذاری شده‌اند تا کیفیت آب شرب به طور مستمر پایش شود.

این اقدامات گسترده در راستای تأمین آب شرب سالم و ایمن برای زائران در مرز شلمچه انجام شده و همچنان ادامه دارد.

