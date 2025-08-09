گندزدایی گسترده آب در مرز شلمچه برای تأمین سلامت زائران

به گزارش خبرنگار مهر، بهشید بایمانی ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: در راستای خدماترسانی به زائران، تاکنون بیش از ۲۵۰۰ مورد کلرسنجی و ۱۲۰ مورد نمونهبرداری میکروبی از حدود ۱۴۵ منبع آب با ابعاد مختلف در مرز شلمچه انجام شده است.
وی افزود: از ابتدای این عملیات، دو هزار و ۶۰۰ بازدید روزانه و شبانه از مخازن و شبکه توزیع آب صورت گرفته و مخازن دارای آلودگی میکروبی بهسرعت شناسایی، تخلیه، شستوشو و کلرزنی شدهاند.
بایمانی با اشاره به اقدامات انجامشده، گفت: کارشناسان بهداشت محیط با انجام سنجشهای دقیق، مداخلات لازم از جمله شستوشو و سوپرکلرزنی مخازن در شهرک مواکب و پایانه مرزی شلمچه را طراحی و اجرا کردهاند. این مخازن توسط ناظران بهداشت کدگذاری و برچسبگذاری شدهاند تا کیفیت آب شرب به طور مستمر پایش شود.
این اقدامات گسترده در راستای تأمین آب شرب سالم و ایمن برای زائران در مرز شلمچه انجام شده و همچنان ادامه دارد.
