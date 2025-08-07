https://mehrnews.com/x38JDQ ۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۱۵ کد خبر 6553839 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۱۵ «مهدی تاج» در مجمع عمومی عادی هیأت فوتبال آذربایجان شرقی تبریز- رئیس فدراسیون فوتبال در مجمع عمومی عادی هیأت فوتبال آذربایجانشرقی حضور یافته و سخنرانی کرد. دریافت 5 MB کد خبر 6553839 کپی شد مطالب مرتبط تاج خواستار رونق فوتبال ساحلی و جذب مشارکت مردمی شد دیدار رئیس فدراسیون فوتبال با استاندار آذربایجان شرقی تیم ملی بدون بیرانوند؛ رئیس فدراسیون جزئیات محرومیت را تشریح کرد برچسبها مهدی تاج فدراسیون فوتبال ایران تبریز استان آذربایجان شرقی
نظر شما