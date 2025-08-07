  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۱۵

«مهدی تاج» در مجمع عمومی عادی هیأت فوتبال آذربایجان شرقی

«مهدی تاج» در مجمع عمومی عادی هیأت فوتبال آذربایجان شرقی

تبریز- رئیس فدراسیون فوتبال در مجمع عمومی عادی هیأت فوتبال آذربایجان‌شرقی حضور یافته و سخنرانی کرد.

دریافت 5 MB
کد خبر 6553839

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها