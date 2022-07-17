واژگونی یک دستگاه تریلر ولوو در محور گناوه به دیلم

عبدالعلی صیادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با دریافت گزارش حادثه مبنی بر واژگونی یک دستگاه تریلر ولوو بلافاصله نجات گران حاضر در پایگاه امداد و نجات جاده‌ای بینک جمعیت هلال احمر شهرستان گناوه با استفاده از دو دستگاه خودروی آمبولانس و خودروی نجات به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان گناوه افزود: این حادثه بعد از ظهر امروز در کیلومتر ۳۰ محور گناوه به دیلم، حوالی روستای شیرونک رخ داد.

وی گفت: در این حادثه نجات گران پایگاه امداد و نجات جاده‌ای بینک ضمن تثبیت صحنه حادثه و انجام اقدامات پیش بیمارستانی، راننده خودروی حادثه دیده را به بیمارستان امیرالمومنین (ع) گناوه انتقال دادند.