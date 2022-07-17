  1. استانها
  2. بوشهر
۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۲۰:۵۷

رئیس جمعیت هلال احمر گناوه خبر داد؛

واژگونی یک دستگاه تریلر ولوو در محور گناوه به دیلم

واژگونی یک دستگاه تریلر ولوو در محور گناوه به دیلم

گناوه- رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان گناوه گفت: یک دستگاه تریلر ولوو در محور گناوه به دیلم واژگون شد.

عبدالعلی صیادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با دریافت گزارش حادثه مبنی بر واژگونی یک دستگاه تریلر ولوو بلافاصله نجات گران حاضر در پایگاه امداد و نجات جاده‌ای بینک جمعیت هلال احمر شهرستان گناوه با استفاده از دو دستگاه خودروی آمبولانس و خودروی نجات به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان گناوه افزود: این حادثه بعد از ظهر امروز در کیلومتر ۳۰ محور گناوه به دیلم، حوالی روستای شیرونک رخ داد.

وی گفت: در این حادثه نجات گران پایگاه امداد و نجات جاده‌ای بینک ضمن تثبیت صحنه حادثه و انجام اقدامات پیش بیمارستانی، راننده خودروی حادثه دیده را به بیمارستان امیرالمومنین (ع) گناوه انتقال دادند.

کد مطلب 5540795

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه