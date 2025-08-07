به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی رستمی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در آئین تجلیل از خبرنگاران فعال حوزه ورزش ضمن تبریک روز خبرنگار، با بیان اینکه حوزه جوانان در چهار بخش دسته بندی می‌شود، اظهار کرد: حوزه ستاد ساماندهی در برگزاری جلسات رشد ۲.۵ برابری داشته است. همچنین سال ۱۴۰۲ در تعامل با استاندار و تشکیل ستاد ساماندهی بالاترین رشد در کشور را داشته است.

معاون جوانان ورزش و جوانان خوزستان گفت: معرفی نامه‌هایی برای اخذ وام به حوزه وام اعطا می‌شد که چند سالی استان از وام‌های جوانان مغفول مانده شده بود اما در سه سال اخیر ۴۵ وام و اشتغال در حوزه جوانان شکل گرفت.

وی طرح‌های ملی و فراگیر جوانان را حوزه دیگر معرفی کرد و افزود: این حوزه در سه سال گذشته بالاترین امتیاز وزارت را کسب کرده است.

معاون جوانان ورزش و جوانان خوزستان بیان کرد: تجلیل از سمن‌های برتر و جوانان نخبه با داوری نخبگان از دیگر اقدامات این حوزه است و در سطح ملی دو جوان شایسته اشتغال و خلاقیت تقدیر شدند.

رستمی ادامه داد: کلنگ زنی و احداث پنج خانه جوان، بازسازی خانه جوان اهواز پس از ۲۰ سال فرسودگی، تجهیز خانه‌های جوان با اعتباری قریب به ۴۷۰ میلیارد ریال، آغاز به کار مرکز استعدادیابی توانمندی شغلی توسط یکی از سمن‌ها و اشتغال ۱۰۰ بانو و تشکیل نگارخانه جوان در اداره کل برا نمایش آثار جوانان از دیگر اقدامات انجام شده است.

وی گفت: خوزستان در رویداد نما رتبه دوم منطقه را کسب کرد. همچنین مشارکت اجتماعی و فعالیت‌های داوطلبانه رشد صعودی داشته است

معاون جوانان ورزش و جوانان خوزستان با اشاره به اقدامات حوزه ازدواج، اظهار کرد: مراکز همسان گزینی در سطح ملی فعالیت داشته و در خوزستان چهار مرکز ایجاد شد. همچنین قرارگاه جوانی جمعیت در اداره کل شکل گرفت.

رستمی ادامه داد: در رویداد جوانی جمعیت در دو سال گذشته ورزش و جوانان خوزستان جز اداره‌های برتر و سال گذشته دستگاه برتر بود.

وی گفت: کانون وصال شیرین راه اندازی شد که هابی فراتر از دفاتر ازدواج ایجاد کرد و جوانان در ۱۷ شاخه می‌توانند با ظرفیت رقابتی سایت برای کاهش هزینه‌ها استفاده داشته باشند.

رستمی تصریح کرد: در گذشته سالی یک یا دو مرکز در استان تشکیل می‌شد در حالی که از سال ۱۴۰۲ هرسال حدود ۱۱ مرکز تشکیل شده است.