به گزارش خبرنگار مهر، فریدون کلبادی نژاد ظهر پنجشنبه در کارگروه دانش‌آموزی و فرهنگیان بزرگداشت هفته دفاع مقدس با اشاره به برگزاری جشنواره فرهنگی‌هنری «میثاق» در سال تحصیلی آینده، از طراحی برنامه‌هایی متنوع برای تمام مقاطع تحصیلی، از کودکستان تا دبیرستان، در حوزه ترویج فرهنگ دفاع مقدس خبر داد. وی بر لزوم انجام فعالیت‌های کیفی و پرهیز از آمارسازی تأکید کرد و گفت: در کنار مستندسازی اقدامات انجام‌شده، باید به‌سمت ارتباط مؤثرتر بین مدرسه، مسجد و بسیج محلات حرکت کنیم. او مدارس را کانون تربیت محله دانست و ایجاد گفتمان‌های مشترک بین نهادهای فرهنگی و تربیتی را ضروری خواند. سرهنگ محمدحسن سلامی مدیرکل حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران با بیان اینکه آموزش و پرورش بزرگترین نهاد تربیتی و رکن اساسی تعلیم و تربیت در کشور است، اظهار داشت: همه وظیفه دارند به این مجموعه عظیم در تحقق اهدافش کمک کنند.

وی افزود: امروز یک رسالت بزرگ در آموزش و پرورش دانش آموز تراز انقلاب اسلامی است که در این زمینه ظرفیت‌های خوبی در کنار آموزش و پرورش قرار دارد.

سرهنگ سلامی با بیان اینکه ۲۰ درصد شهدای استان و ۳۰ درصد رزمندگان پرافتخار مازندران از میان فرهنگیان و دانش‌آموزان بوده‌اند، این آمار را نقطه قوت آموزش و پرورش دانست و خواستار برجسته‌سازی آن در فضای رسانه‌ای و آموزشی شد.

این مسئول با اشاره به نقش آموزش و پرورش در دفاع مقدس اضافه کرد: ستاد پشتیبانی جنگ در دوران دفاع مقدس در آموزش و پرورش اقدامات بسیار مؤثری انجام داد که جهاد مدارس، اعزام رزمندگان، حضور از خطوط مقدم تا شهرهای مختلف از جمله آن بود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران، برگزاری یادواره‌های شهدا، راهیان نور دانش آموزی و اقدامات فرهنگی تربیتی را از جمله ظرفیت‌هایی دانست که می‌توان با بهره‌برداری از آنها دانش آموزانی مفید برای کشور و انقلاب تربیت کرد.

سرهنگ سلامی گفت: این همه افتخارات را باید مستندسازی کرد تا برای تاریخ بماند.

وی با بیان اینکه در آستانه هفته دفاع مقدس قرار داریم بر اهمیت تقویت روحیه ایثار و ایمان در نسل جدید تأکید و خاطرنشان کرد: دفاع مقدس از کشور و انقلاب باید با جهاد تبیین به خوبی برای دانش آموزان و معلمین جوان تبیین شود.

این مسئول تشکیل ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس را در آموزش و پرورش ضروری خواند و گفت: مدارس ما باید دارای برنامه مدون بزرگداشت مناسبت‌های دفاع مقدس و مقاومت بشوند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران تجلیل از پیشکسوتان جهاد و مقاومت آموزش و پرورش، محافل روایتگری در مدارس، ثبت برنامه‌ها در سامانه جامع دفاع مقدس، بازدیدهای دانش آموزی از موزه دفاع مقدس و مقاومت را مورد تاکید قرار داد.