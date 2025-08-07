افزایش ورزشکاران سازمان یافته و ارائه خدمات هدف فدراسیون پزشکی است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوروزی بعد از ظهر پنجشنبه در مجمع عمومی سالیانه هیأت پزشکی ورزشی مازندران ضمن تسلیت درگذشت جاسم دلاوری ورزشکار پرافتخار بوکس مازندران گفت: به لحاظ تلاش‌های صورت گرفته برای اعتلای ورزش مازندران و ایران از اعضای مجمع و مدیرکل ورزش و جوانان تقدیر و تشکر دارم.

وی با اشاره به جایگاه ویژه ورزش مازندران بیان داشت؛ شکی نیست که این استان نگین ورزش کشور است و لذا هم باید توجه ملی را داشته باشد و هم کار مدیران استان برای ادامه مسیر پیشرفت ورزش سخت‌تر است.

نوروزی تاکید کرد: نباید اتکای ما به ورزش دولتی باشد چراکه محدودیت‌هایی وجود دارد و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه ورزش یک الزام است.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی همچنبن درخصوص خدمات این فدراسیون به جامعه ورزش گفت: امروز به جایی رسیدیم که ورزشکار اگر مصدوم شود دغدغه درمان ندارد و البته یکی از اهداف ما افزایش ورزشکاران سازمان یافته و ارائه خدمات به ورزشکاران و باشگاه‌ها است.

وی تصریح کرد؛ از شفافیت مالی که در هیأت پزشکی ورزشی استان وجود دارد تشکر دارم و معتقدم دکتر صالح طبری نیرویی جهادی و خستگی ناپذیر است و ما مازندران و ورزش این استان را ویژه می‌بینیم.

حسین بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان در این مجمع با تسلیت درگذشت جاسم دلاوری ورزشکار پرافتخار بوکس مازندران و تبریک پیشاپیش روز خبرنگار به جامعه رسانه‌ای حوزه ورزش و جوانان گفت: به نوبه خود باید از زحمات همکاران هیأت پزشکی ورزشی استان مازندران که در تمامی رویدادها و همچنین کمک به سلامت ورزشکاران پای کار هستند تقدیر و تشکر نمایم.

مازندران استان رویدادهای مهم ورزشی است

وی افزود؛ مازندران استان رویدادهای مهم ورزشی، میزبانی اردوهای تیم ملی و رشد و پرورش ورزشکاران است و این استان نگین و نماد ورزش قهرمانی است.

بریمانی با اشاره به اهمیت وفاق و همدلی در پیشبرد اهداف بیان داشت؛ معتقدم هیأت‌های ورزشی باید از سرمایه فکری رؤسا و مسئولان قبلی استفاده کنند چراکه مسئولیت یک فرصت برای خدمت و دستیابی به اهداف برای مجموعه است.

مدیرکل ورزش و جوانان گفت؛ مازندران سهم بزرگی در تمامی رویدادهای بزرگ ورزشی ازجمله المپیک، مسابقات جهانی و آسیایی دارد ولی این استان برخورداری مناسبی از اعتبارات ملی برای تکمیل و بهسازی اماکن ورزشی ندارد.

وی با اشاره به جایگاه مهم هیأت پزشکی ورزشی در توسعه ورزش مازندران گفت: بروزرسانی اطلاعات جامعه ورزش در آموزش، روانشناسی، علم تغذیه و سلامت ورزشکاران ازجمله موضوعات مهمی است که باید مورد تاکید بیشتری قرار گیرد.

گفتنی است؛ یحیی صالح طبری رئیس هیأت پزشکی ورزشی نیز در این مجمع گزارشی از عملکرد سال ۱۴۰۳ و برنامه‌های سال‌جاری ارائه داد که مورد تأیید اعضای مجمع قرار گرفت.