به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، از تسریع طرح اشغال شهر غزه خبر داد. این در حالی است که هشدارهایی درباره پیامدهای حقوقی و انسانی گسترده این حمله و نشانه‌های فزاینده‌ای از احتمال گشایش باب مذاکره برای آتش‌بس احتمالی وجود دارد.

نتانیاهو در سخنرانی خود در افتتاحیه موزه کنست در قدس مدعی شد که اسرائیل به پایان نبرد نزدیک می‌شود. وی از تشریع از عملیات اشغال غزه با تمرکز بر آزادی اسیران اسرائیلی در آنجا خبر داده و مدعی شد که شهر غزه آخرین محل استقرار نیروهای حماس در غزه است.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که نیروهای حماس طی هفته‌های اخیر عملیات‌های کمین متعددی را در نقاط غیر از شهر غزه انجام داده‌اند.

تعمیق اختلافات در میان سران رژیم صهیونیستی

اما ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، در اظهاراتی با لحنی محتاطانه، بر لزوم استراحت نظامیان صهیونیست برای حفظ توان رزمی تأکید کرده و گفت که به حفظ جان اسیران اسرائیلی تعهد دارد.

دادستان کل نظامی نیز صراحتاً درباره پیامدهای حقوقی اشغال مناطق وسیعی از نوار غزه هشدار داد و گفت که مسئولیت اسرائیل در تأمین خدمات اساسی برای ساکنان به شدت افزایش خواهد یافت، که ممکن است منجر به فشار بین‌المللی گسترده‌ای شود.

وی تأکید کرد که اشغال مناطق بیشتر و کوچ دادن صدها هزار فلسطینی به فضایی محدود، فشارهای سیاسی و حقوقی بر اسرائیل را افزایش خواهد داد.

دادستان کل معتقد است که کنترل ارتش بر بیش از ۷۵% از مساحت نوار غزه، مسئولیت اداره مدنی در آن مناطق، از جمله تأمین غذا، آب، آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و زیرساخت‌ها را بر عهده اسرائیل خواهد گذاشت.

در مقابل، ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در حمایت از این طرح گفت که این سطح سیاسی است که تصمیمات را می‌گیرد. وی مخالفت خود را با دخالت سایر نهادها در ترسیم استراتژی نظامی ابراز داشت.

‌رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که طرح نظامی اسرائیل ممکن است چندین هفته و شاید ماه‌ها طول بکشد. با وجود ادعای نتانیاهو بر اینکه حمله «بسیار سریع» است و منجر به شکست حماس خواهد شد، برخی از اعضای کابینه امنیتی معتقدند که اجرای طرح ممکن است زمان بیشتری نیاز داشته باشد.

‌بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی و عضو کابینه امنیتی، با انتقاد از این طرح گفت که این حمله فقط برای فشار بر حماس جهت بازگشت به میز مذاکره است، نه شکست دادن این جنبش. وی از نتانیاهو خواست که این عملیات را لغو کند.

‌همچنین یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون، طرح نظامی اشغال غزه را «خطری برای اسرائیل» توصیف کرد و درباره تلفات انسانی گسترده در میان نظامیان و اسیران اسرائیلی و دیگر پیامدهای منفی آن بر امنیت و اقتصاد تل آویو، هشدار داد.