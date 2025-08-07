رئیس اورژانس استان تهران از مرز شلمچه بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه روند نظارت میدانی بر عملکرد تیمهای اعزامی اورژانس در ایام اربعین حسینی (ع)، صبح امروز محمداسماعیل توکلی، رئیس اورژانس استان تهران، به همراه سیدابراهیم اسکندری، رئیس مرکز حراست وزارت بهداشت، و جمعی از مدیران عملیاتی و ستادی، از مرز شلمچه بازدید کردند.
هدف از این بازدید، ارزیابی میدانی، بررسی روند خدمترسانی و قدردانی از تلاشهای کارشناسان عملیاتی اورژانس استان تهران است که به عنوان بزرگترین کاروان اعزامی اورژانس کشور، در مرزهای غربی برای ارائه خدمات فوریتهای پزشکی به زائران اربعین حسینی مستقر شدهاند.
در جریان این بازدید، هیئت همراه ضمن گفتگو با نیروهای مستقر، از پایگاهها، تجهیزات و نحوه ارائه خدمات در شرایط پرتردد مرزی بازدید به عمل آوردند و بر لزوم حفظ آمادگی کامل در تمام سطوح تأکید کردند.
