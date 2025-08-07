۲ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر سوخت ترمیمی برای ۵ هزار راننده شارژ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: با پیگیریهای دستگاه قضائی، خواسته بحق ۵ هزار و۳۶۴ راننده ناوگان حمل و نقل برون شهری محقق شد و بر این اساس ۲ میلیون و ۸۷۷ هزار و ۸۰۷ لیتر سوخت در کارتهای آنها شارژ شد.
وی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: با توجه به مراجعات مکرر و گلایههای رانندگان، کامیون داران و فعالین حوزه حمل و نقل و استمداد آنها از دستگاه قضائی مبنی بر اینکه سوخت اختصاص یافته به آنها با میزان پیمایش کامیونهایشان متناسب نیست، پس از تشکیل کارگروه ویژه ای در این خصوص و بررسیهای کارشناسی انجام شده از سوی دادستانی مرکز استان، اداره راهداری و حمل و نقل جادهای و شرکت پخش فرآوردههای نفتی، مشخص شد که گلایه کامیونداران صحیح بوده است.
وی افزود: با توجه به این موضوع مشخص شد به علت وجود ایرادات جزئی در سامانه، برای سفرهای رفت و برگشتی کامیون داران که همزمان هر دو بارنامه رفت و برگشت صادر می شده، بارنامه برگشت به عنوان بارنامه صوری تلقی گردیده است.
قهرمانی خاطر نشان کرد: با احراز این مشکل و در نتیجه بررسیهای صورت گرفته، مشخص شد که این بارنامهها صوری نبوده و در نتیجه آن، کسری سوختِ اختصاص یافته به رانندگان در کارتهای سوختِ آنها شارژ شد.
شایان ذکر است؛ بنا بر اعلام اداره کل فناوری اطلاعات سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، سوخت ترمیمی اختصاص یافته به کامیون داران، فقط شامل رانندگانی میشود که سفر رفت و برگشتی داشته اند و بارنامه آنها هم به صورت همزمان صادر شده است.
بر این اساس، اصلاحیه مذکور مربوط به سوخت اختصاص یافته در پنج دوره سال ۱۴۰۴ بوده و با تدابیر اتخاذ شده از این پس نیز ایرادات مذکور در سامانه داپ برطرف شده است.
همچنین بنابر اعلام اداره کل فناوری اطلاعات سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، درخواستهای دیگر رانندگان در مورد احتمال ایراد یا ضعف در دوربینهای پلاک خوان جهت تعیین پیمایش و امکان انتخاب اختیاری مسیر پیمایش با جدیت دنبال میشود.
نظر شما