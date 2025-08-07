به گزارش خبرنگار مهر، احمد ساکی، بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران شهرستان ملایر، که به مناسبت هفته خبرنگار و تجلیل از خبرنگاران این شهرستان برگزار شد با اشاره به نقش وحدت ملی در مقابله با تهدیدات دشمن، جنگ دوازده‌روزه را نمونه‌ای از اقتدار و انسجام مردم ایران دانست و گفت: بهترین سلاح در این نبرد، وحدت مردم با ولایت و ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمن بود.

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر با اشاره به وجود مشکلات اقتصادی در کشور، افزود: با این وجود در شرایط فعلی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت هستیم، اگر انسجام ملی از بین برود، کشور ما نیز ممکن است به سرنوشت کشورهایی چون لیبی، افغانستان و سوریه دچار شود.

ساکی هدف دشمن در جنگ دوازده‌روزه را براندازی نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت: دشمنان هیچ‌گاه به این هدف نخواهند رسید، ما در طول سال‌های گذشته از بحران‌های بسیاری عبور کرده‌ایم و بی‌تردید مشکلات اقتصادی نیز مقطعی بوده و با وحدت و اقتدار ملی پشت سر گذاشته خواهد شد.

وی با اشاره به تحقیر رژیم صهیونیستی در این نبرد، اظهار داشت: کشور ما توانست با اقتدار، هیمنه اسرائیل را در سطح جهانی زیر سوال ببرد، این عزت و عظمت، نتیجه ایمان مردم و فرهنگ عاشورایی است که اسلام را زنده نگه داشته است.

ساکی همچنین با هشدار نسبت به تأثیر فضای مجازی دشمن بر افکار عمومی، نقش رسانه‌ها را در بصیرت‌افزایی و مقابله با نفوذ دشمن مهم دانست و گفت: خبرنگاران باید با دقت و صداقت، امنیت روانی جامعه را حفظ کنند، انتشار اخبار بدون تحقیق، اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند.

وی مجهز شدن به سلاح ایمان و سواد رسانه‌ای را در جنگ شناختی دشمن ضروری دانست و افزود: کسی که دچار ضعف فرهنگی و اعتقادی شود، در برابر نفوذ دشمن آسیب‌پذیر خواهد بود.

ساکی به عملکرد نیروی انتظامی شهرستان ملایر از ابتدای سال جاری اشاره کرد و گفت: در برخورد با اراذل و اوباش هیچ مماشاتی نداریم و آمار دستگیری‌های افراد مرتبط با مواد مخدر از فروشندگان گرفته تا توزیع کنندگان نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وی از کشف بیش از یک تُن و ۳۵۱ کیلوگرم مواد مخدر در چهار ماهه نخست امسال با رشد ۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: در حوزه قاچاق سوخت، ۳۸ درصد و در کشف سیگارقاچاق، ۲۲۰۰ درصد افزایش داشته‌ایم.

ساکی همچنین از افزایش ۲۴ درصدی کشفیات سرقت‌ها و دستگیری ۳۶۶ سارق خبر داد و گفت: در حوزه تماس‌های مردمی با سامانه ۱۱۰ نیز شاهد رشد ۲۳ درصدی بوده‌ایم.

وی با اشاره به نقش پلیس فتا در مقابله با جرایم فضای مجازی، گفت: با وجود افزایش یک درصدی جرایم سایبری، ۹۸ درصد کشفیات موفقیت‌آمیز بوده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر کاهش ۴۶ درصدی درگیری فردی، کاهش ۳۳ درصدی درگیری جمعی، را نیز از دیگر موفقیت‌های این حوزه دانست و گفت: کاشت هر نوع ماده مخدر از جمله خشاش ممنوع است و با آن برخورد می‌شود.

وی همچنین با اشاره به برپایی ۲۰ موکب اربعینی در ملایر به امنیت این موکب‌ها توسط نیروی انتظامی شهرستان اشاره کرد و افزود: در این راستا گشت‌های مستقر و سرکشی از موکب‌ها را داریم و از مسافران و زائران اربعین درخواست داریم در سفر مراقب وسایل شخصی و مدارک هویتی خود باشند و در صورت بروز مشکل به نزدیکترین مرکز انتظامی مراجعه و یا با سامانه ۱۱۰ تماس بگیرند.