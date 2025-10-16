به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد ساکی عصر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به نقش مؤثر خبرنگاران در ارتقای مشارکت عمومی اظهار کرد: رسانهها میتوانند با انعکاس واقعیتها و ترویج مشارکت مردمی، اعتبار نظام را افزایش دهند؛ هرچه حضور مردم در عرصههای مختلف ازجمله انتخابات بیشتر باشد، اقتدار کشور نیز تقویت میشود.
وی با بیان اینکه امنیت زیربنای هرگونه توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است، افزود: نبود امنیت مانع آرامش جامعه و پیشرفت کشور خواهد بود؛ نمونه آن را میتوان در کشورهای همسایهِ گرفتار ناامنی مشاهده کرد.
فرمانده انتظامی ملایر با اشاره به عملکرد این نیرو در ششماهه نخست سال جاری اعلام کرد: در حوزه کشف سرقتها نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۲۰ درصد افزایش داشتهایم و از مجموع سرقتهای رخداده، ۸۵ درصد آنها کشف شدهاند.
وی افزود: در جرایم فضای مجازی کاهش ۶ درصدی وقوع را شاهد بودیم، در حالیکه تمامی پروندههای موجود به طور کامل رسیدگی و کشف شدهاند.
ساکی عنوان کرد: در پروندههای قتل نیز ۹۵ درصد قاتلان شناسایی و دستگیر شدهاند که انگیزه غالب آن اختلافات خانوادگی و مالی بوده است.
به گفته وی، در حوزه قاچاق سوخت نیز کشفیات پلیس ملایر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد افزایش یافته است.
سرهنگ ساکی با اشاره به شعار هفته انتظامی امسال با عنوان «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعهای امن» بیان کرد: در همین راستا بیش از ۷۰ برنامه فرهنگی و اجتماعی در سطح شهرستان اجرا شده است.
وی افزود: مشارکت اجتماعی بهترین سرمایه برای استقرار امنیت پایدار است؛ اگر خانوادهها، روحانیت، معلمان و دانشگاهها در تربیت نسل جوان همکاری کنند، جامعهای قانونمدار و امن تشکیل خواهد شد.
فرمانده انتظامی ملایر امنیت را نعمتی مبتنی بر معرفت، بصیرت و ارزشهای دینی دانست و تأکید کرد: هرچه معروفهای دینی در جامعه گسترش یابد، امنیت نیز ریشهدارتر خواهد شد.
ساکی با تأکید بر اینکه پلیس مقتدر باید مکتبی، متخصص و متعهد باشد، گفت: بخش عمده آسیبهای اجتماعی ریشه در مشکلات اقتصادی دارد و مقابله با آنها نیازمند برنامهریزی فرهنگی و اعتقادی است. افراد تربیتشده بر پایه آموزههای دینی هرگز به سمت جرم و جنایت نمیروند.
وی نقش رسانهها را در آرامسازی افکار عمومی و تقویت انسجام جامعه مهم دانست و افزود: رسانههای متعهد میتوانند امنیت ذهنی مردم را افزایش داده و زمینهساز آرامش عمومی شوند.
فرمانده انتظامی ملایر با اشاره به تهدیدات رسانههای معاند و شبکههای ماهوارهای خاطرنشان کرد: دشمنان در تلاشاند مسیر انقلاب اسلامی را منحرف کنند و تنها با ارتقای سواد رسانهای و آگاهی عمومی میتوان توطئه آنان را خنثی کرد.
ساکی در پایان گفت: مدیریت هدفمند فضای مجازی مانع از بیهویتی فرهنگی در جامعه میشود؛ امروز امنیت کشور ثمره مقاومت و ایثار شهداست، شهیدانی که در مکتب اهل بیت تربیت شدند و با ایمان و اخلاص از آرمانهای ملت دفاع کردند.
