به گزارش خبرگزاری، مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در گفتوگویی رادیویی به تشریح آخرین مواضع دستگاه دیپلماسی در قبال تحولات اخیر، از جمله مذاکرات با آمریکا، نقشآفرینی چین، همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و مکانیسم ماشه پرداخت.
وی با اشاره به شایعات مطرح شده درباره مذاکرات ایران و آمریکا، هرگونه تعیین زمان و مکان برای این مذاکرات را تکذیب کرد و در پاسخ به پرسشی مبنی بر انتشار خبری در خصوص میانجیگری کشوری غیر از عمان برای مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا، با ابراز بیاطلاعی از منبع چنین اخباری گفت: طی این سه چهار هفته، خبرهای جعلی و ساختگی بهکرات منتشر شده و بارها هم نادرستیشان اثبات شده است. بخشی از این خبرها درصدد التهابزایی هستند.
بقایی به نمونههایی از این اخبار کذب مانند تخلیه سفارتخانههای خارجی در تهران اشاره کرد و افزود: همه اینها ثابت شد که هیچ مبنایی نداشته است؛ بنابراین، همه ما باید در خبرهایی که میشنویم تأمل کنیم و از بازنشر گزارشهای خبری که واقعاً هیچ مبنایی ندارد و با کمی تأمل، بیمنطقی آن آشکار میشود، خودداری کنیم، زیرا همین بازنشرها باعث ایجاد التهاب در جامعه و تشویش اذهان شهروندان میشود.
سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص تبادل پیام با آمریکا بیان کرد: یک مسیر دیپلماتیک مشخص از طریق دفتر حفاظت منافع دو کشور (سفارت سوئیس در تهران و سفارت پاکستان در واشنگتن) همواره وجود داشته است و علاوه بر آن، طبیعی است که واسطههایی در زمانهای مختلف پیامهایی را منتقل کنند که این امر غیرطبیعی نیست.
انتصاب لاریجانی منطبق با خیر و صلاح کشور است
بقایی در بخش دیگری از این گفتوگو، انتصاب علی لاریجانی بهعنوان دبیر شورایعالی امنیت ملی را تصمیمی منطبق با خیر و صلاح کشور دانست و گفت: اعتقاد داریم که هر تصمیمی که توسط ارکان نظام گرفته میشود حتماً تصمیمی منطبق با خیر و صلاح کشور است.
وی با اشاره به پیام تبریک عراقچی به این مناسبت، لاریجانی را از شخصیتهای «فرهیخته، بسیار مجرب و امتحان پس داده کشور» و «مورد احترام» توصیف و ابراز امیدواری کرد حضور ایشان به پیشبرد اهداف کشور و تأمین امنیت ملی کمک کند.
چین منافع روشنی در صلح و ثبات منطقه غرب آسیا دارد
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤالی پیرامون افزایش فعالیتهای دیپلماتیک چین برای حل مسائل منطقه، این کشور را بهعنوان یک قدرت اثرگذار در تحولات بینالمللی و منطقهای معرفی کرد و با بیان اینکه چین منافع روشنی در صلح و ثبات منطقه غرب آسیا دارد، گفت: طبیعی است که چین بخواهد در این تحولات نقش خود را ایفا کند.
وی با یادآوری نقش چین بهعنوان عضو دائم شورای امنیت، عنوان کرد: حضور مؤثر این کشور در مذاکرات برجام و میانجیگری موفق بین ایران و عربستان و به طور کل، تلاش پکن برای کاهش تنش در منطقه، امری مثبت است.
بقایی در پاسخ به این سوال که آیا اتفاق خارقالعادهای در نقشآفرینی چین رخداده است، اظهار کرد: استفاده از کلمه «خارقالعاده» در قاموس دیپلماتیک چندان مناسب نیست. نقشآفرینی مثبت کشورهایی که در منطقه جایگاهی دارند و طی سالها اعتبار کسب کردهاند، یک امر خارقالعاده نیست. این یک ادامه روندی است که از قبل وجود داشته و اتفاق خاصی متفاوت از آنچه در جریان بوده، نیست.
بهشدت نسبت به عملکرد آژانس معترض هستیم
بقایی با اشاره به موضع ایران در قبال آژانس بینالمللی انرژی اتمی پس از جنگ اخیر، تأکید کرد: بهشدت نسبت به عملکرد آژانس گلایهمند و معترض هستیم. کشورهای غربی، مشخصاً سه کشور اروپایی و آمریکا، از این نهاد بینالمللی برای اعمال فشار بر ایران و انحراف از واقعیتها سوءاستفاده کردهاند.
وی افزود: گزارش اخیر آژانس مبتنی بر قطعنامهای بود که همین کشورها صادر کردند و از آژانس خواستند گزارش بهاصطلاح جامع بدهد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان با بیان اینکه آن گزارش و قطعنامه متعاقب آن، بهانهای برای حمله رژیم صهیونیستی شد، تصریح کرد: هم آن گزارش موارد نادرستی داشت و هم آن قطعنامه حتی فراتر از متن گزارش رفت و بهدروغ مواردی را به ایران نسبت داد.
وی درعینحال با تأکید بر اینکه ایران عضو NPT است و به تعهدات خود وفادار میماند، از سفر آتی هیئت آژانس به ایران خبر داد و بیان کرد: این سفر نه برای بازرسی، بلکه برای گفتوگو در مورد تدوین شیوهنامه جدیدی برای نحوه تعاملات در شرایط بیسابقه کنونی است.
بقایی اشاره کرد: حمله به تأسیسات هستهای صلحآمیز و تحت نظارت یک کشور، وضعیتی بیسابقه است که نیازمند تدوین پروتکلهای جدید با در نظر گرفتن واقعیات روی زمین و مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
اروپاییها حق استفاده از مکانیسم ماشه را ندارند
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه به موضوع «مکانیسم ماشه» پرداخت و تلاش رسانههای بیگانه برای ایجاد التهاب در این خصوص را بخشی از جنگ روانی دشمن دانست.
وی در تشریح این سازوکار گفت: مبنای مکانیسم ماشه این است که اگر یکطرف از ایفای تعهدات باز بماند، طرف مقابل میتواند اجرای تعهدات خود را متوقف کند. اقدامات ایران در کاهش تعهدات، واکنشی کاملاً قانونی بر اساس خود برجام به خروج غیرقانونی آمریکا و عدم پایبندی طرفهای اروپایی به تعهداتشان بوده است.
بقایی با تصریح بر اینکه طرف اروپایی و آمریکا حق استفاده از این سازوکار را ندارند، اظهار کرد: آمریکا بهصورت غیرقانونی از برجام خارج شد و طرفهای اروپایی نیز از ایفای تعهداتشان سرباز زدند و حتی حمله اخیر را که نقض قطعنامه ۲۲۳۱ بود، محکوم نکردند. آنها با این اقدامات، عملاً خود را از برجام خارج کردهاند و دیگر حقی برای استفاده از امکانات آن ندارند.
هرگونه تلاش برای بازگرداندن تحریمهای شورای امنیت با واکنش قاطع ایران مواجه خواهد شد
وی افزود: با وجود آنکه شدیدترین تحریمها پیشازاین نیز بهصورت چندلایه علیه ایران اعمال شده، هرگونه تلاش برای بازگرداندن تحریمهای شورای امنیت با واکنش قاطع ایران مواجه خواهد شد.
به همسایگان هشدار میدهیم مراقب سوءاستفاده دشمن باشند بقایی در پاسخ به سؤالی درباره نقش برخی کشورهای همسایه در جنگ اخیر، بر لزوم مراقبت از روابط با همسایگان تأکید کرد.
رژیم صهیونیستی همواره در تلاش برای مخدوش کردن روابط ایران با همسایگانش است
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه رژیم صهیونیستی همواره در تلاش برای مخدوش کردن روابط ایران با همسایگانش است، اظهار کرد: نگرانیهایی که به کشورهای همسایه منتقل میشود به معنای متهمکردن آنها نیست، بلکه نوعی هوشیارباش است تا مراقب باشند که رژیم صهیونیستی از قلمرو آنها برای خدشه واردکردن به امنیت ملی ایران سوءاستفاده نکند.
وی با اشاره به منع مطلق استفاده از خاک یک کشور برای اقدام ایذایی علیه کشور دیگر در حقوق بینالملل، عنوان کرد: ایران در این خصوص با همه همسایگان در ارتباط و مشورت بوده است.
تشکر بقایی از تلاشهای اهالی رسانه برای خنثیکردن جنگ روانی دشمن
سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن قدردانی از مواضع انقلابی دستگاه دیپلماسی، در آستانه روز خبرنگار از تلاشهای اهالی رسانه، بهویژه کارکنان صداوسیما، برای خنثیکردن جنگ روانی دشمن و ناکام گذاشتن تلاشها برای خاموشکردن صدای ملت ایران تشکر کرد.
وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خبرنگار، بهویژه شهدای جنایت اخیر رژیم صهیونیستی، به روح پرفتوح آنان درود فرستاد.
نظر شما