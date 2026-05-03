به گزراش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ طی حکمی از سویپیرحسسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر، محمدطاهر اصفهانی به عنوان سرپرست جمعیت هلال‌احمر استان تهران منصوب شد.

متن حکم به شرح زیر است:

«جناب آقای محمدطاهر اصفهانی

نظر به شایستگی، تعهد و سوابق مفید و ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان «سرپرست جمعیت هلال‌احمر استان تهران» منصوب می‌شوید.

با عنایت به اصول مندرج در اساسنامه جمعیت هلال‌احمر مبنی بر تلاش در جهت تسکین آلام بشری، کمک به امر سلامت جامعه و دفاع از ارزش‌های انسانی، از جنابعالی انتظار دارم ضمن توجه به جایگاه اجتماعی و فرهنگی استان با بهره‌گیری از پتانسیل‌های درون و برون سازمانی، تمام همت و توان علمی و اجرایی خویش را در راستای توسعه کیفی و کمی مجموعه و بهبود ارائه خدمات تخصصی جمعیت در استان به کار گیرید.

امید است با استعانت از خداوند متعال در جهت رسیدن به اهداف ماندگار جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران گام‌های اساسی برداشته و با فصل‌الخطاب قراردادن فرامین رهبر شهید و فقید انقلاب اسلامی‌به ویژه بیانیه گام دوم و تلاش در جهت اجرای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (دامت برکاته)، با ادامه مسیر، در سایه همدلی، هم‌افزایی و همراهی مدیران و همچنین استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود در انجام وظایف پیروز و سربلند باشید.