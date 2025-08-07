  1. استانها
۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۱۶

جابجایی بیش از ۳۰ هزار زائر در ۱۲ ساعت گذشته از مرز چذابه

اهواز - مسئول عملیات قرارگاه حمل‌ونقل مرزی اربعین حسینی در مرز چذابه از جابجایی ۳۰ هزار و ۵۰ زائر در ۱۲ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بابک محمدی، جانشین عملیات در محور چذابه - العماره عصر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای از جابجایی ۳۰ هزار و ۵۰ زائر در بازه زمانی ۱۲ ساعته از ساعت ۲۰ روز ۱۵ مرداد تا هشت صبح ۱۶ مرداد خبر داد.

محمدی اظهار کرد: در این مدت، با بهره‌گیری از ۵۶ دستگاه اتوبوس فعال مستقر در پایانه مرزی چذابه، یک هزار و ۲۴۵ سرویس در مسیرهای رفت‌وبرگشت انجام شد و ۳۰ هزار و ۵۰ زائر جابجا شدند.

وی افزود: در بازه زمانی ۲۴ ساعت گذشته، خدمات حمل‌ونقل رایگان به ۶۱ هزار و ۲۴ زائر ارائه شده است.

سرپرست سازمان اتوبوسرانی اهواز با اشاره به آمار کلی خدمات‌رسانی ناوگان حمل‌ونقل در مرز چذابه از ۱۱ تا ۱۶ مرداد، خاطرنشان کرد: در این بازه، حدود ۲۱۶ هزار و ۳۴۱ زائر جابجا شده‌اند که این حجم گسترده خدمت‌رسانی نتیجه تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران از کلانشهرهای اهواز، مشهد و دزفول است.

وی تأکید کرد: این خدمت‌رسانی رایگان در راستای تسهیل تردد زائران اربعین حسینی و با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه انجام شده و همچنان با قوت ادامه خواهد داشت.

