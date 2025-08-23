ترکیه: علت قحطی غزه، فرار اسرائیل از مجازات و محاکمه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت خارجه ترکیه امروز شنبه با صدور بیانیهای تداوم محاصره نوار غزه از سوی صهیونیستهای اشغالگر را محکوم کرد.
در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه ترکیه در این خصوص آمده است: آنچه باعث تشویق اسرائیل در گرسنگی دادن به مردم در غزه شده، فرار این رژیم از مجازات و محاکمه است.
گروههای مقاومت فلسطین پیشتر با صدور بیانیهای اعلام کردند: شاهد اعتراف دیرهنگام سازمان ملل مبنی بر وجود قحطی در نوار غزه بعد از گذشت چندین ماه از محاصره این منطقه و گرسنگی دادن به ساکنان آن توسط رژیم صهیونیستی در سایه سکوت کشورهای جهان هستیم. از جامعه جهانی به ویژه کشورهای عضو توافقنامههای ژنو میخواهیم بر اساس پروتکلهای مربوط به قحطی برای کمک رسانی و ایجاد گذرگاههای امن بدون قید و شرط وارد عمل شوند.
