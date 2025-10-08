به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، «هاکان فیدان» وزیر امور خارجه ترکیه امروز چهارشنبه به تمجید از تروریست های مستقر در سوریه پرداخت.

وزیر امور خارجه ترکیه در حمایت از رژیم جولانی گفت: روابط ترکیه و سوریه و تأثیر آن بر منطقه نیازمند هماهنگی فشرده بین دو کشور است. مبارزه با تروریسم باید از طریق یک سیاست جامع و بدون حذف محقق شود. جامعه بین‌المللی باید به مسئولیت‌های خود در قبال سوریه و مردم آن عمل کند.

«هاکان فیدان» سپس افزود: جامعه جهانی باید موضعی جدی و روشن در برابر حملات اسرائیل به سوریه اتخاذ کند. مشارکت منطقه‌ای و بین‌ المللی سوریه روز به روز در حال افزایش است! تمام تحریم‌ های اعمال شده علیه سوریه و نمایندگان آن باید فوراً لغو شود! حملات اسرائیل یکی از بزرگترین چالش‌های پیش روی سوریه است.

وی در ادامه افزود: ترکیه به کمک به سوریه در بهبود توانایی هایش در مبارزه با داعش ادامه خواهد داد. وقت آن رسیده که نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) از معادله حذف شوند. نیروهای دموکراتیک سوریه باید به تعهدات خود برای خدمت به وحدت سوریه عمل کنند.

دفاع آنکارا از تروریست های مستقر در سوریه در حالی است که این کشور بر خلاف تمامی موازین بین المللی در دوران بشار اسد بخشی از خاک سوریه را اشغال کرده و تمام قد از تروریست ها حمایت می کرد.