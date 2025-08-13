به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحسن صادقی شامگاه چهارشنبه در نشست با تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد استان که به مناسبت روز ملی تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت سمن‌ها در تصمیم‌سازی و تقویت ارتباط دولت و جامعه، گفت: حرفه‌ای شدن سمن‌ها نیازمند سه عنصر اساسی دانش تخصصی، تبادل تجربیات و آموزش مداوم در حین فعالیت است.

وی افزود: سمن‌ها باید نیازهای آموزشی خود را اعلام کنند تا بسترهای آموزشی متناسب با این نیازها فراهم شود.» صادقی نقش سمن‌ها را به‌عنوان پل ارتباطی میان مردم و نهادهای دولتی مهم دانست و گفت این تشکل‌ها می‌توانند صدای گروه‌هایی را که دسترسی مستقیم به مسئولان ندارند، منتقل کنند.

استاندار زنجان با بیان اینکه پیشنهاد برگزاری جلسات سه‌ماهه با سمن‌ها به‌صورت مسئله‌محور و با تمرکز بر چالش‌های اصلی مطرح است، خاطرنشان کرد: ۸۵۰ تشکل فعال در استان، سرمایه اجتماعی ارزشمندی هستند و ایجاد سمن‌های جدید در حوزه جوانان می‌تواند این ظرفیت را تقویت کند.

وی خواستار حضور فعال سمن‌ها در فرآیند تصمیم‌گیری و کارگروه‌های تخصصی شد و افزود: بسیاری از ایده‌های موفق در تعامل میان بخش دولتی و غیردولتی شکل می‌گیرد.

استاندار زنجان همچنین آسیب‌های اجتماعی را از اولویت‌های همکاری مشترک دانست و گفت: برخی سمن‌های استان در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی موفقیت‌های ملی و بین‌المللی کسب کرده‌اند.

صادقی با اشاره به لزوم تعامل فرمانداران و مدیران استان با سمن‌ها تأکید کرد: برگزاری نشست‌های منظم و مسئله‌محور با تشکل‌ها در همه شهرستان‌ها ضروری است و در سال ۱۴۰۴ این تعامل یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد مدیران خواهد بود.

وی از احیای خانه تشکل‌های غیردولتی در استان زنجان خبر داد و گفت: این خانه باید به مرکزی برای توانمندسازی، ایجاد شبکه تشکل‌های همسو، جلوگیری از موازی‌کاری و تقسیم کار جغرافیایی تبدیل شود.

صادقی ادامه داد: انسجام، همکاری و هم‌افزایی میان سمن‌ها بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.

استاندار زنجان با اشاره به بحران انسانی در غزه و کشتار غیرنظامیان توسط رژیم صهیونیستی گفت: سمن‌ها می‌توانند با تولید محتوای چندزبانه و انتشار آن در فضای بین‌الملل، صدای مردم مظلوم را به گوش جهانیان برسانند.

صادقی افزود: زنجان ظرفیت آن را دارد که پایلوت اجرای ایده‌های ملی در حوزه سمن‌ها شود تا پس از موفقیت، این الگو در سراسر کشور به کار گرفته شود.