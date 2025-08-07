  1. استانها
۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۵۰

یک کارگر معدن در دامغان جان باخت

سمنان- مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان از فوت یک کارگر معدن در دامغان خبر داد و گفت: این کارگر ۳۲ سال سن داشته است.

کمال طاهریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از وقوع یک حادثه معدنی در دامغان خبر داد و بیان کرد: یک کارگر معدن در این حادثه جان خود را از دست داده است.

وی با بیان اینکه این کارگر ۳۲ ساله معدن زغال سنگ به دلیل حادثه در تونل یکی از معادن شهرستان دامغان دچار حادثه شد، افزود: شدت جراحات وارده متأسفانه به فوت این کارگر انجامید.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان با بیان اینکه علت دقیق این حادثه در دست بررسی است، گفت: این حادثه در کلات رودبار دامغان رخ داده است.

طاهریان با بیان اینکه هویت این کارگر فوت شده ابوالفضل دهقان ۳۲ ساله اعلام شده است، افزود: تحقیقات برای یافتن علت اصلی حادثه در دست انجام است.

