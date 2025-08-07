  1. بین الملل
استقبال فرانسه از تصمیم دولت لبنان علیه سلاح مقاومت

وزیر امور خارجه فرانسه از تصمیم دولت لبنان علیه سلاح مقاومت استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «ژان نوئل بارو» وزیر امور خارجه فرانسه گفت: پاریس از تصمیم تاریخی و شجاعانه دولت لبنان برای حرکت به سوی حاکمیت کامل استقبال می‌کند.

وی مدعی شد: ما به خاطر اتخاذ این تصمیم تاریخی، جسورانه و درست برای آغاز اجرای کامل توافقنامه توقف اقدامات خصمانه تبریک می‌گوئیم.

کابینه لبنان در نشست اخیر خود با خواسته‌های فرستاده آمریکا موافقت کرده است.

«پل مرقص» وزیر اطلاع رسانی لبنان با اعلام این خبر گفت که اعضای کابینه در نشست خود وارد جزئیات این موضوع و جدول زمانی نشده‌اند. مرقص افزود وزرای جنبش امل و حزب الله به بیانیه کابینه که بر انحصار سلاح در دست دولت تاکید دارد پایبند هستند.

وی بیان کرد که دولت لبنان با انحصار سلاح در دست حاکمیت و استقرار نیروهای ارتش در جنوب این کشور موافقت کرد. مرقص همچنین مدعی شد که در این نشست بر ضرورت عقب نشینی رژیم صهیونیستی از پنج نقطه در جنوب لبنان تاکید شد.

وی اضافه کرد که اعضای کابینه با پایان دادن به فعالیت‌های مسلحانه در سراسر لبنان از جمله از سوی حزب الله موافقت کردند.

این در حالی است که ساعاتی قبل وزرای جنبش امل و حزب الله لبنان به نام‌های تماراالزین، رکان ناصرالدین، محمد حیدر وفادی مکی از نشست کابینه این کشور خارج شدند.

