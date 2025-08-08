واکنش وزارت خارجه آمریکا به تصمیم دولت لبنان علیه سلاح مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تصریح کرد: این کشور از تصمیم دولت لبنان مبنی بر واگذاری مسئولیت انحصار سلاح به ارتش استقبال می‌کند.

پیش از این نیز تام باراک فرستاده آمریکا به سوریه با انتشار یک پست در فضای مجازی نوشت: به رئیس جمهور، نخست وزیر و پارلمان لبنان تبریک می‌گوییم.. ما به خاطر اتخاذ این تصمیم تاریخی و جسورانه و درست برای آغاز اجرای کامل توافقنامه توقف اقدامات خصمانه تبریک می‌گوییم.

همچنین ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه مدعی شده بود: پاریس از تصمیم تاریخی و شجاعانه دولت لبنان برای حرکت به سوی حاکمیت کامل استقبال می‌کند. ما به خاطر اتخاذ این تصمیم تاریخی، جسورانه و درست برای آغاز اجرای کامل توافقنامه توقف اقدامات خصمانه تبریک می‌گوئیم.

کابینه لبنان در نشست اخیر خود با خواسته‌های فرستاده آمریکا موافقت کرده است.

آمریکا پیشنهادی به لبنان ارائه کرده است که شامل خلع سلاح حزب‌الله تا پایان سال جاری، توقف عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در لبنان و خروج نظامیان صهیونیست از پنج موضع در جنوب این کشور است.

دولت لبنان به ارتش مأموریت داده است تا پایان ماه آگوست طرحی عملیاتی برای انحصار سلاح را تدوین کند.