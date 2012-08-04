2500 تن ماهی سردآبی در کهگیلویه و بویراحمد تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود اسدی عصر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این میزان از 172 مزرعه پرورش ماهی در استان تولید شده است.

وی بیان کرد: این استان رتبه چهارم تولید ماهیان سردآبی در کشور را دارا است.

اسدی اظهار داشت: هم اکنون دو مجتمع پرورش ماهی در شهرستان های بویراحمد و دنا در حال ساخت و یک مجتمع نیز در شهرستان چرام در حال مطالعه و طراحی است.

مدیر شیلات استان عنوان کرد: از مجموع 9 هزار تن ماهی قزل آلای تولیدی در کهگیلویه و بویراحمد کمتر از دو هزارتن آن در خود استان مصرف می شود.

وی بیان داشت: 80 درصد تولید ماهی استان به شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، کرمان، قم و اهواز صادر می شود.

اسدی اطلاع رسانی در زمینه فوائد مصرف ماهی و دسترسی آسان مردم به ماهی را از عوامل افزایش سرانه مصرف عنوان کرد و افزود: سرانه مصرف ماهی در استان از چهار کیلو در سال گذشته به 4.5 کیلو افزایش یافته است.

وی با اشاره به افزایش قیمت ماهی در ماههای اخیر گفت: افزایش قیمت ماهی در ماههای اخیر ناشی از افزایش 100درصدی قیمت خوارک ماهی بوده است.