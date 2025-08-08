کتاب« ظهور در مسیر عاشورا »در کاشان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از کتاب ظهور در مسیر عاشورا صبح جمعه با حضور سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان، مؤلف کتاب حجت الاسلام والمسلمین عباس استاد آقایی، علی اصغرشاطری مدیر کتابخانه تخصصی کاشان پژوهی و جمعی از علاقمندان برگزار شد.

در این آئین که به میزبانی کتابخانه تخصصی کاشان پژوهی برگزار شد، مدیر مسئول انتشارات یاران مهدی، گفت: در این کتاب ضمن بررسی ویژگی‌های شخصیتی امام حسین (علیه السلام)، به بررسی ویژگی‌های شخصیتی یاران امام حسین (ع) نیز پرداخته شده و در ادامه ویژگی‌های یاران با وفای حضرت ولی عصر (عج) را برشمرده که منتقم موعود را یاری خواهند کرد.

میثم نمکی سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان نیز در سخنانی ضمن تقدیر از نویسنده اثر، بیان کرد: خلق آثار فاخری مانند این کتاب قطعاً قدرت نرمی است که می‌تواند در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن مقابله کند، ضمن اینکه خاستگاه فرهنگ ما فرهنگ حسینی است و با اتکاء به این فرهنگ می‌توانیم قدرت فزاینده ای به دست آوریم.

گفتنی است، از حجه الاسلام والمسلمین عباس استاد آقایی علاوه بر کتاب «ظهور در مسیر عاشورا»، شش کتاب دیگر در حوزه اهل بیت به نام‌های "اسرار آفرینش اهل بیت (ع) "، "از ظهور جهان تا جهان پس از ظهور (حضرت ولیعصر (عج))"، "پاسخ به سوالات و شبهات مهدویت"، "خودسازی در محضر امیر عالمیان مهدی موعود"، «فاطمه ریحانه رسول» و «نور مهدویت در دل شبهای ظلمانی کویر» توسط انتشارات یاران مهدی منتشر شده است.

خاطرنشان می‌شود، کتاب «ظهور در مسیر عاشورا» با شمارگان هزار نسخه و در ششصد صفحه روانه بازار نشر شده است.